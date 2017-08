Verfassungsgebende Versammlung Venezuela auf dem Weg zur Diktatur

Das Parlament in Venezuela ist entmachtet. Staatschef Nicolás Maduro hält eisern an seinen Plänen fest – ungeachtet der Proteste im In- und Ausland.

