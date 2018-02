Die Insel mit dem Flughafen auf den Malediven sowie die Inseln mit den Hotels waren bisher nicht von Unruhen betroffen, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Das EDA warnt in den angepassten Reisehinweisen, Link öffnet in einem neuen Fenster aber insbesondere Touristen, die Land und Leute kennenlernen möchten: In der Hauptstadt Malé müsse vermehrt mit Demonstrationen und vielleicht gar mit gewalttätigen Ausschreitungen und Verhaftungen gerechnet werden. Dasselbe gelte für alle Ortschaften, wo die lokale Bevölkerung lebe.