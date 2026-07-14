Auf einem Flug von Griechenland nach Deutschland bricht ein Fenster, und ein Passagier wird beinahe aus dem Flugzeug gesogen.

Er wird dabei schwer verletzt. Nun spricht seine Frau.

Wenige Tage nach dem Zwischenfall auf einem Ryanair-Flug von Griechenland nach Deutschland hat sich die Ehefrau des schwer verletzten Passagiers erstmals öffentlich geäussert. Ihr Mann liege weiterhin im Spital und leide unter schweren Verletzungen sowie den psychischen Folgen des Ereignisses, sagte sie dem griechischen Sender ERT.

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«Mein Mann sass direkt am Fenster. Zum Glück war er angeschnallt – der Sicherheitsgurt hat ihm das Leben gerettet», sagte sie. Gemeinsam mit anderen Passagieren habe sie ihren 61-jährigen Ehemann zurück in die Kabine gezogen. Er sei an Nacken und Schultern verletzt und habe Verbrennungen durch Reibung erlitten. Nach Angaben seiner Frau trägt er eine Halskrause und steht weiterhin unter Schock.

Familie beauftragt Gutachter

Die Familie liess den Vorfall von einem technischen Gutachter untersuchen. Dieser vermutet, dass sich ein Bauteil der Turbine gelöst habe. Die Trümmer hätten das Fenster getroffen und zerstört. Durch den plötzlichen Druckunterschied sei eine starke Sogwirkung entstanden, die den Passagier zeitweise mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug gezogen habe.

Das griechische Ver­kehrs­sicher­heits­gremium untersucht den Vorfall ebenfalls. Gemeinsam mit dem Gutachter der Familie soll die Maschine nun geprüft werden, berichtete ERT.

Legende: Ein Fenster zerbrach in der Luft, als das Flugzeug von Thessaloniki, Griechenland, auf dem Weg nach Memmingen, Deutschland, war. Reuters/DESPOINA PAPAPAVLOU

Bereits kurz nach dem Vorfall äusserte der Luftfahrtexperte und Pilot Grigoris Konstantelos im griechischen Fernsehen eine ähnliche Vermutung. Wäre der Schaden in grösserer Flughöhe entstanden, hätte der deutlich grössere Druckunterschied schwerere Folgen haben können, sagte er. In griechischen Medien kursieren zudem unbestätigte Aufnahmen der mutmasslich beschädigten Turbine.

Nach Angaben von Passagieren war kurz nach dem Start ein lauter Knall zu hören. Anschliessend fielen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Thessaloniki zurück. Die Passagiere wurden später mit einer Ersatzmaschine nach Memmingen geflogen.

Ryanair bestätigte den Vorfall. Nach Angaben der Fluggesellschaft löste sich kurz nach dem Start ein Passagierfenster. Zur Ursache äusserte sich das Unternehmen nicht.