Es gilt als ausgeschlossen, dass am ersten Wahltag bereits ein Nachfolger für Sergio Mattarella feststeht – dieser müsste zwei Drittel der Stimmen der 1009 Wahlleute auf sich vereinen. Dies ist praktisch unmöglich, weil sich die Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien nicht auf einen Kandidaten einigen konnte. Erst ab dem vierten Wahlgang, der am Donnerstag vorgesehen ist, könnte die absolute Mehrheit (505 Stimmen) für einen Kandidaten oder Kandidatin zusammenkommen.

Zudem verzögert die Corona-Pandemie das Abstimmungsprozedere: In die grosse Aula des Abgeordnetenhauses, wo die Wahlurnen stehen, dürfen nur 50 Personen gleichzeitig eintreten. Pro Abstimmung werden mehr als vier Stunden dafür eingerechnet, zudem sind aufwändige Desinfektionsmassnahmen vorgesehen.

Legende: Die Abgeordnetenkammer in Rom kurz vor Beginn der Präsidentschaftswahl am Montag. Keystone

Die ersten Wahlleute wurden kurz nach 15 Uhr zur Stimmabgabe in die Aula des Abgeordnetenhauses gerufen. Neben den Abgeordneten sind auch die Mitglieder des Senats sowie Vertreter aus den 20 Regionen stimmberechtigt.

Corona-infizierte Wahlleute haben die Möglichkeit, in speziellen Zelten vor dem Gebäude ihre Stimmkarten abzugeben.

Bei der Wahl des Staatspräsidenten in Italien entwickelt sich oft erst während der Wahlgänge eine Dynamik für eine Person. Am Montag begannen intensive Verhandlungen der politischen Parteien von rechts bis links, um doch noch einen gemeinsamen Kandidaten zu finden.

Der ehemalige mehrfache Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte deutlich für sich geworben, gab dann aber am Wochenende ohne Erfolgsaussichten auf.

Als aussichtsreichster Anwärter kristallisierte sich am Montag der Parlamentarier Pier Ferdinando Casini heraus – aber auch der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi hatte Termine mit Parteichefs.

Sollte Draghi gewählt werden, ist die Zukunft der Regierung offen. Die Mitte-links-Parteien wollen eine Fortführung der Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2023. Allerdings wäre dafür ein neuer, starker Regierungschef nötig. Wer das sein könnte, ist unklar.

Enrico Letta, Chef des Partito Democratico und ehemaliger Ministerpräsident (2013–2014), hatte am Sonntagabend in einem Fernseh-Interview angekündigt, dass er und seine sozialdemokratischen Amtskollegen im ersten Wahlgang weisse Wahlzettel einlegen würden. Damit solle die Bereitschaft zum Dialog mit Mitte-rechts signalisiert werden.

Legende: Enrico Letta (links) verlässt am Sonntag die Abgeordnetenkammer am Ende des Treffens der grossen Parteiwähler für die Wahl des Staatspräsidenten Italiens. Keystone

Matteo Salvini, Parteichef der mitregierenden Lega, ging ebenso fest davon aus, am Dienstag in den zweiten Wahlgang zu gehen. Er vereinbarte für jenen Tag eine Versammlung seiner Delegierten, wie aus Parteikreisen zu erfahren war.