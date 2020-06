Dass US-Präsident Donald Trump die Unruhen im Land notfalls mit militärischer Gewalt stoppen will, hat ihm heftigen Protest eingebracht. Demokratische Gouverneure wiesen die Drohung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte empört als «beschämend», «gefährlich» und «erschütternd» zurück. Selbst Verteidigungsminister Mark Esper äusserte sich heute ablehnend und widerspricht dem Präsidenten.

Macht Trump einen Rückzieher? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Nachdem die Proteste in den USA zuletzt weitgehend friedlich blieben, scheint das Weisse Haus vorsichtig wieder von der Idee eines Armeeeinsatzes abzurücken. Verteidigungsminister Mark Esper sagte am Montag in einem Pentagon-Briefing, er werde einen Truppeneinsatz nicht unterstützen. «Der Einsatz in einer Strafverfolgungsfunktion sollte nur als letztes Mittel und nur in den dringendsten und schlimmsten Situationen genutzt werden.» Derzeit befinde man sich nicht in einer solchen Situation. Bereits früher am Tag waren ungenannte Regierungsmitarbeiter von Agenturen mit den Worten zitiert worden, die letzten Tage hätten gezeigt, dass die lokalen Behörden in der Lage seien, die Ordnung wieder herzustellen.

Bereits haben 23 Bundesstaaten die Nationalgarde aktiviert. Doch der US-Präsident möchte weitergehen. Doch kann er das tatsächlich nicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau ist die Nationalgarde? In verschiedenen Städten ist seit Beginn der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus die Nationalgarde zur Unterstützung der lokalen Polizeieiorganisationen im Einsatz. Dabei handelt es sich um Milizsoldaten der Reserve, die zwar vom Verteidigungsministerium kontrolliert werden, jedoch den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten unterstehen. In jüngster Vergangenheit wurde sie beispielsweise zur Bewältigung der Folgen des Hurrikans Katrina in Louisiana 2005 oder zur Bewachung der Grenze zu Mexiko eingesetzt. Washington, Link öffnet in einem neuen Fenster kann die Reserve zudem unter anderem auch zum Einsatz in Übersee mobilisieren.

Bild 1 / 2 Legende: Einzig im Bundesdistrikt Washington D.C. hat der Präsident faktisch direkten Zugriff auf die Nationalgarde. Keystone Bild 2 / 2 Legende: In den Bundesstaaten untersteht die Miliz-Reserve dem jeweiligen Gouverneur. So wurde die kalifornische Nationalgarde während der jüngsten Proteste in LA zur Unterstützung der Polizei mobilisiert. Keystone

Spezialfall Washington, D.C. Textbox aufklappen Textbox zuklappen Anders die Bundesstaaten ist der Distrikt der Hauptstadt direkt dem US-Kongress unterstellt. Damit hat der Präsident einzig hier auch die Möglichkeit, neben der Nationalgarde auch reguläre Truppen zu entsenden. Dies hat er im Zuge der Proteste am vergangenen Montag auch bereits getan.

Was ist die Grundlage für einen Armeeinsatz im Inland? Grundsätzlich ist der Einsatz von Bundestruppen für Polizeiaufgaben in den USA gesetzeswidrig, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ausnahmen gibt es bei «Rebellion» und «Terrorismus». Der sogenannte «Insurrection Act», Link öffnet in einem neuen Fenster aus dem frühen 19. Jahrhundert erlaubt es dem Präsidenten zudem, auf Antrag eines Bundesstaates die Armee zur Durchsetzung lokaler Gesetze zu entsenden. Nicht notwendig sei die Zustimmung des Gouverneurs, wenn ein Staat nicht mehr zur Durchsetzung von US-Recht oder der Aufrechterhaltung der Bürgerrechte in der Lage sei, sagt CNN, Link öffnet in einem neuen Fenster-Sicherheitsrechtler Stephen I. Vladeck von der Universität Texas.

Legende: Die Gewalteskalationen zu Beginn der Woche bezeichnete Donald Trump als «Terror». Dies könnte in der juristischen Argumentation für einen Militäreinsatz entgegen dem Willen von Gouverneuren von Bedeutung sein. Keystone

Was sind die Bedingungen für den Armeeinsatz im Inland? Ob die Bedingungen, um sich auf den «Insurrection Act» zu berufen, derzeit gegeben sind, ist laut Experten zumindest sehr fraglich. Dafür sei eine «katastrophale Kapitulation» von Strafverfogung und ziviler Regierung nötig, wird der rennomierte Yale-Militärrechtler Eugene R. Fidell von der New York Times, Link öffnet in einem neuen Fenster zitiert. «Wir sprechen von beispiellosem Chaos und völligem Zusammenbruch.» Davon sei die aktuelle Situation weit entfernt. Selbst Trump habe nicht davon gesprochen, dass die Gesetze nicht durchgesetzt würden, meint Sicherheitsrechtler Vladeck. «Trump sagt, sie würden nicht in der Weise durchgesetzt, wie es ihm gefällt.» Unklar ist laut Experten, wie viel politischen Spielraum ein Bundesgericht dem Präsidenten einräumen würde. Diesen habe es in der Vergangenheit verschiedentlich gegeben.

Was waren die bisherigen Armeeinsätze im Inland? Der letzte auf den Insurrection Act gestützte Einsatz von Bundestruppen im Inland datiert laut einem Kongressreport, Link öffnet in einem neuen Fenster von 1992. Damals kam es in Los Angeles in der Folge von Polizeigewalt gegen den Afroamerikaner Rodney King zu einer Gewalteskalation. 1989 wurde die Armee nach dem Hurrikan Hugo gegen Plünderer auf den Virgin Islands eingesetzt. Doch auch in der früheren Geschichte des Landes hätten sich Präsidenten wiederholt auf den Insurrection Act berufen, schreibt Sicherheitsrechtler Vladeck, Link öffnet in einem neuen Fenster: Während der Kriege mit der Urbevölkerung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Arbeitskampf um die Wende zum 20. Jahrhundert oder zur Durchsetzung der Rassentrennung in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung der 50er- und 60er-Jahre.