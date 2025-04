Legende: Reuters/Nathan Howard

In der texanischen Region, in der es derzeit besonders viele Masernfälle gibt, sind überdurchschnittlich viele Kinder nicht geimpft – «oftmals aus religiösen Gründen», wie die USA-Korrespondentin von Radio SRF, Barbara Colpi, sagt. Jetzt sei in Texas eine Sensibilisierungskampagne gestartet worden, damit mehr Kinder geimpft werden. Auch landesweit gebe es behördliche Bemühungen, um die Masernwelle in den Griff zu bekommen.

Zu Gesundheitsminister Kennedy stellt Colpi fest: «In letzter Zeit hat sich angedeutet, dass Kennedy nicht mehr ganz so impfkritisch ist, wie er das früher war. So sagte er etwa bei der Anhörung für seinen Ministerposten, auch seine eigenen Kinder seien geimpft. Kritiker jedoch betonen, Kennedy könnte einen viel dringlicheren Ton anschlagen, um jetzt die Masernimpfung zu propagieren.»