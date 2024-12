Bericht: Mehr als 100 Tote bei Massaker in Haiti

Massaker in Armutsviertel

Bei einem Massaker in einem Elendsviertel in Haiti sind am Wochenende über 100 Menschen getötet worden.

Das teilt das haitianische Netzwerk zum Schutz der Menschenrechte (RNDDH) sowie die UNO mit.

Der Chef einer Bande habe die Menschen verdächtigt, durch Hexerei die Krankheit seines Kindes verursacht zu haben.

Den Angaben der Menschen­rechts­organisation zufolge suchte der Bandenführer Monel «Mikano» Felix nach der Erkrankung des Kindes Rat bei einem Voodoo-Priester. Dieser habe ältere Menschen beschuldigt, dem Kind durch Hexerei zu schaden. Das habe Felix dazu veranlasst, die Tötungen anzuordnen.

Seine Bandenmitglieder hätten in dem Slum Cite Soleil am Freitag mindestens 60 Menschen und am Samstag 50 Personen mit Macheten und Messern umgebracht, berichtet die Menschen­rechts­organisation. Alle Opfer seien über 60 Jahre alt gewesen.

UNO spricht von mindestens 184 Toten

Die Vereinten Nationen berichten von mindestens 184 Menschen, die bei diesen Vorfällen ums Leben gekommen sind. Damit habe sich die Zahl der Opfer in Haiti in diesem Jahr auf 5000 Menschen erhöht.

«Allein am vergangenen Wochenende wurden mindestens 184 Menschen bei einer vom Anführer einer mächtigen Bande inszenierten Gewalt in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince im Stadtteil Cité Soleil getötet», sagte Volker Türk, der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, auf einer Pressekonferenz in Genf.

Gebiet wird durch Banden kontrolliert

Cite Soleil ist ein dicht besiedelter Slum am Hafen der Hauptstadt Port-au-Prince und gehört zu den ärmsten und gewalttätigsten Gebieten Haitis. Es wird durch Banden streng kontrolliert – auch die Nutzung von Mobiltelefonen.

Legende: Der Slum Cite Soleil gehört zu den ärmsten und gewalttätigsten Gebieten Haitis. (9.8.2023) REUTERS/Ralph Tedy Erol

Durch diese Kontrolle seien Bewohner nicht in der Lage gewesen, Informationen über die Geschehnisse weiterzugeben.