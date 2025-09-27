Bei einem Massengedränge während einer politischen Grossveranstaltung sind im Süden Indiens mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen.

Zehntausende Menschen hatten sich in der Stadt Karur versammelt, um eine Rede des in der Region populären Schauspielers und Politikers Joseph Vijay Chandrasekhar (Vijay) anzuhören.

Unter den Toten befänden sich auch acht Kinder, berichtete regionale Medien unter Berufung auf den Gesundheitsminister im Bundesstaat Tamil Nadu, Ma. Subramanian.

Augenzeugen berichteten laut der «Hindustan Times», dass bei der Veranstaltung am Abend Chaos ausgebrochen sei, als sich immer mehr Menschen in Richtung der Rednertribüne auf dem Dach eines Busses gedrängt hätten. Viele Anhänger des überaus populären Schauspielers und Politikers Joseph Vijay Chandrasekhar (Vijay) versuchten durch die Menschenmassen hindurch in die Nähe des Busses zu kommen, auf dem er redete.

Als einige Menschen stolperten, entstand eine Massenpanik. Die Menschen hätten zuvor stundenlang bei heissen Temperaturen auf Vijays Auftritt gewartet. Vijay habe seine Rede unterbrochen, als er auf das Chaos aufmerksam geworden sei.

Legende: Der bekannte Schauspieler und Politiker Joseph Vijay Chandrasekhar traf mehrere Stunden verspätet zu seiner Wahlkampfrede ein. New Indian Xpress (TNIE) X | Ashok Kumar @ashokkumar_TNIE

Die Zahl der 36 Todesopfer wurde vom Fernsehsender NDTV und weiteren lokalen Medien genannt. Zudem wurden mindestens 40 Menschen verletzt. Im Internet sind Bilder und Videos zu sehen, wie bewusstlose Menschen aus der Menge getragen wurden.

Versammelt hatten sich mehrere zehntausend Menschen in der Stadt Karur. Die Zahl von etwa 30’000 Zuschauern übertraf demnach bei weitem die von den Veranstaltern erwartete Zahl.

Stunden nach dem Unfall sprach Vijay sein Beileid aus. «Mein Herz ist erschüttert», schrieb er auf X. Auch der indische Premierminister Narendra Modi teilte auf X mit, der «unglückliche Vorfall» sei «zutiefst traurig».

Überlebensgrosse Stars

In den südindischen Bundesstaaten, insbesondere in Tamil Nadu, haben einige Filmstars überlebensgrossen Status, was auf die tamilische Kultur der Heldenverehrung und des Bilderkultes zurückgeführt werden kann. Viele von ihnen sind zu Politikern geworden und einige haben sogar göttlichen Status erhalten. Vijay war einer der populärsten Filmschauspieler der Bevölkerungsgruppe der Tamilen in Südindien.

Im Jahr 2024 zog sich Vijay als Schauspieler zurück und gründete die politische Partei Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Sie tritt bei den Regionalwahlen Anfang kommenden Jahres an. Sie konkurriert mit der Partei von Premierminister Narendra Modi, Bharatiya Janata, und der regionalen Regierungspartei DMK. Bereits bei der Gründung der Partei waren Medienberichten zufolge sechs Menschen ums Leben gekommen.