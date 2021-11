Manchmal ist die Rede von 85, manchmal von 75 Prozent, was die Anzahl der Geimpften in Dänemark betrifft. Betrachtet man die gesamte Bevölkerung, sind in Dänemark 75 Prozent geimpft. In der Schweiz sind es 64.5 Prozent. Wenn man nur den Teil der Bevölkerung betrachtet, der geimpft werden darf, also alle Menschen über 12 Jahre, dann sind in Dänemark 85 Prozent geimpft. In der Schweiz sind es rund 73 Prozent.