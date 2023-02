Viele Opfer bei starkem Erdbeben in der Türkei und Syrien

Im Süden der Türkei und im Norden Syriens hat am frühen Morgen die Erde gebebt. Es soll sich Angaben zufolge um mehrere Beben gehandelt haben.

Die Epizentren der Erdstösse mit der Stärke von 7.4 und 7.8 oder 7.9 lagen in der Nähe der Stadt Gaziantep in der Tiefe von 10 Kilometern. Auch sei es insgesamt zu 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Laut ersten Angaben der türkischen Behörden sind bei den Beben mindestens 76 Menschen ums Leben gekommen, auch in sind Syrien laut den staatlichen Nachrichten mindestens 99 Menschen gestorben.

Laut dem Geo-Forschungszentrum Potsdam hat in der Nacht ein Erdbeben den Süden der Türkei sowie den Norden Syriens erschüttert. Das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Gaziantep an der Grenze zu Syrien.

Auch im Libanon und auf Zypern war das Beben zu spüren. In den libanesischen Städten Beirut und Tripoli flohen die Menschen aus Angst vor einem Einsturz aus ihren Wohnhäusern, berichteten Augenzeugen.