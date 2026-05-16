In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast.

Sieben Menschen seien verletzt worden, davon zwei schwer, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, vor Ort.

Die Hintergründe sind nach Mezzettis Worten noch unklar, es handele sich jedoch um einen «äusserst schweren Vorfall». Dieser ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena.

Der Wagen raste in eine Strasse in der Altstadt. Dort fuhr der Wagen nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Fussgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verliess das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Legende: In der Altstadt von Modena kam es am Samstagnachmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei. Keystone/MARIA LINDA CLERICETTI

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. «Sie haben grossen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank», sagte Bürgermeister Mezzetti. Bei dem Mann handelt es sich Medienberichten zufolge um einen etwa 30-Jährigen. Er wurde festgenommen und soll von der Polizei befragt werden. Mezzetti kündigte an, später Details zu den Hintergründen zu nennen.