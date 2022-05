Im April hiess es in einem Bericht des UNO-Komitees, das organisierte Verbrechen sei zu einem der Hauptverursacher des Verschwindenlassens von Personen in Mexiko geworden, mit einem unterschiedlichen Mass an Beteiligung, Duldung oder Unterlassung seitens öffentlicher Bediensteter. Angesichts der «fast absoluten Straflosigkeit» in dem lateinamerikanischen Land sei dies ein perfektes Verbrechen.