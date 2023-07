EU und Frankreich stoppen Finanzhilfen nach dem Putsch in Niger

Nach dem Militärputsch in Niger stellt die EU und Frankreich alle Hilfen für das Land ein.

Die USA, die EU und andere Staaten fordern die Wiederherstellung der Demokratie und die Freilassung des abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) plant an einem Sondergipfeltreffen am Sonntag, Sanktionen gegen Niger zu verhängen.

Zudem hat die Afrikanische Union (AU) den Putschisten ein Ultimatum von 15 Tagen gesetzt, die verfassungsmässige Ordnung im Land wiederherzustellen.

Nach dem Militärputsch in Niger stoppt die EU alle Hilfen. «Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmassnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt», teilte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell mit. Die nach dem Putsch hervorgegangenen Behörden würden von der EU nicht anerkannt, erklärte Borrell.

Legende: Der selbsternannte Machthaber in Niger, General Abdourahamane (Omar) Tchiani (M), hat sich am Freitag mit Ministern der Zivilregierung in der Hauptstadt Niamey getroffen. REUTERS / Balima Boureima

Auch der UNO-Sicherheitsrat hat den Putsch aufs Schärfste verurteilt. Der Rat äusserte sich besorgt über die «negativen Auswirkungen verfassungswidriger Regierungswechsel in der Region, eine Zunahme terroristischer Aktivitäten und die verzweifelte wirtschaftliche Situation».

Putsch in Niger Box aufklappen Box zuklappen Legende: General Omar Tchiani ist Befehlshaber der nigrischen Präsidialgarde. KEYSTONE / AP, ORTN Am Mittwoch haben im nordwestafrikanischen Staat Niger Offiziere von General Abdourahamane (Omar) Tchianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tchiani hat sich danach am Freitag selbst zum neuen Machthaber ernannt. Kurz nach Tchianis Machtübernahme als De-facto-Präsident setzten die Putschisten die Verfassung des Landes ausser Kraft und lösten alle verfassungsmässigen Institutionen auf. Tchiani habe begonnen, die Bildung einer neuen Regierung einzuleiten, verlautete vonseiten der Putschisten.

Auch die USA und weitere Staaten fordern die Wiederherstellung der Demokratie und die Freilassung von Präsident Mohamed Bazoum. Die Putschisten hatten am Freitag General Abdourahamane (Omar) Tchiani zum Staatsoberhaupt erklärt.

Abhängig von internationaler Unterstützung

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sprach davon, dass man bereit sei, künftige Entscheidungen der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten Ecowas zu unterstützten. Dazu gehörten auch ausdrücklich Sanktionen. Die Ecowas hatte die Machtübernahme «auf das Schärfste» zurückgewiesen. Am Sonntag wird ein Sondergipfel in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, stattfinden, an dem wahrscheinlich Sanktionen verhängt werden.

Niger war bislang Empfänger umfangreicher westlicher Hilfen und Partner der EU bei der Eindämmung der Migration aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die EU hatte 503 Millionen Euro Hilfsgelder für 2021 bis 2024 bereitgestellt. Niger gilt als eines der ärmsten Länder der Welt und erhält gemäss der Weltbank jährlich knapp zwei Milliarden Dollar Entwicklungshilfegelder.

Die Afrikanische Union (AU) forderte die Wiederherstellung der «verfassungsmässigen Autorität» in Niger innerhalb von zwei Wochen. Die AU fordert ausserdem «die sofortige und bedingungslose Rückkehr des Militärs in seine Kasernen», wie der Friedens- und Sicherheitsrat nach einer Sitzung am Freitag bekannt gab.

Schwindender Einfluss Europas in Niger

Nach dem Putsch hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Samstagnachmittag den nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat unter seinem Vorsitz einberufen. Am Samstagabend teilt dann das Aussenministerium mit, Frankreich setze alle Entwicklungshilfe- und Budgethilfemassnahmen in Niger aus. Paris fordere die «unverzügliche Rückkehr zur verfassungsmässigen Ordnung Nigers.

Für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich war Niger wichtiger Partner in seinem Antiterrorkampf in der Sahelzone, nachdem die Militärmachthaber in Mali und Burkina Faso den Abzug französischer Truppen gefordert hatten.

Nach Mali und Burkina Faso ist Niger nun das dritte Land in der Sahelzone, das nach Angriffen durch Gruppen, die mit dem Islamischen Staat und Al-Kaida in Verbindung stehen, einen Staatsstreich erlebt.