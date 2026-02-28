- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
- Iranischen Medien zufolge waren in Teheran und weiteren Städten Explosionen zu hören.
- Um 13 Uhr sendet SRF 1 ein SRF News Spezial zum Angriff. Die Nachrichten im Radio um 12:30 Uhr werden verlängert. Im Tagesgespräch Spezial ist Nahost-Expertin Gudrun Harrer zu Gast.
Themen in diesem Liveticker
- Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und auch Dubai aus
- EU-Marine-Mission im Roten Meer in Alarmbereitschaft
- Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung
- Iran greift vier US-Militärstützpunkte in der Region an
- Israel: Angriff auf militärische Ziele von Irans Führung
- Aussendepartement: «Die Schweiz ist zutiefst besorgt»
- Israel und USA benennen Militäroperationen gegen Iran
- Nachbarländer des Iran melden Explosionen und laute Geräusche
- Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen
- Trump fordert Kapitulation iranischer Streitkräfte