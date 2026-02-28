 Zum Inhalt springen

Militärschlag auf Iran Iran attackiert US-Verbündete in Golfregion – Panik in Teheran

28.02.2026, 07:38

  • Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
  • Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
  • Iranischen Medien zufolge waren in Teheran und weiteren Städten Explosionen zu hören.
  • Um 13 Uhr sendet SRF 1 ein SRF News Spezial zum Angriff. Die Nachrichten im Radio um 12:30 Uhr werden verlängert. Im Tagesgespräch Spezial ist Nahost-Expertin Gudrun Harrer zu Gast.

Themen in diesem Liveticker

  • Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und auch Dubai aus
  • EU-Marine-Mission im Roten Meer in Alarmbereitschaft
  • Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung
  • Iran greift vier US-Militärstützpunkte in der Region an
  • Israel: Angriff auf militärische Ziele von Irans Führung
  • Aussendepartement: «Die Schweiz ist zutiefst besorgt»
  • Israel und USA benennen Militäroperationen gegen Iran
  • Nachbarländer des Iran melden Explosionen und laute Geräusche
  • Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen
  • Trump fordert Kapitulation iranischer Streitkräfte

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

