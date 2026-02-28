- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
- Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA vier US-Militärstützpunkte in Katar, Kuwait, Bahrain und in den Vereinigten Arabischen Emiraten attackiert.
- Seit 13 Uhr läuft auf SRF 1 ein SRF News Spezial zum Angriff. Die Nachrichten im Radio um 12:30 Uhr werden verlängert. Im Tagesgespräch Spezial ist Nahost-Expertin Gudrun Harrer zu Gast.
Themen in diesem Liveticker
- Iranische Spitzenpolitiker nach Angriffen wohlauf
- Grossbritannien warnt vor Eskalation im Nahen Osten
- Kiew: Stehen an der Seite des iranischen Volks
- Golfstaaten melden iranische Angriffe – Ein Toter in Abu Dhabi
- EU-Flugbehörde EASA rät von Flügen im Nahen Osten ab
- Iran: Zahl der Todesopfer in Mädchenschule auf 24 gestiegen
- Diverse Airlines streichen Flüge im Nahen Osten
- EU-Spitzen rufen zu maximaler Zurückhaltung auf
- Iran: Fünf Schülerinnen bei Raketenangriff getötet
- Berichte über Einschläge in Israel