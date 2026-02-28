 Zum Inhalt springen

Militärschlag auf Iran Jetzt live: Sondersendung zum israelisch-amerikanischen Angriff

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Iranische Spitzenpolitiker nach Angriffen wohlauf
  • Grossbritannien warnt vor Eskalation im Nahen Osten
  • Kiew: Stehen an der Seite des iranischen Volks
  • Golfstaaten melden iranische Angriffe – Ein Toter in Abu Dhabi
  • EU-Flugbehörde EASA rät von Flügen im Nahen Osten ab
  • Iran: Zahl der Todesopfer in Mädchenschule auf 24 gestiegen
  • Diverse Airlines streichen Flüge im Nahen Osten
  • EU-Spitzen rufen zu maximaler Zurückhaltung auf
  • Iran: Fünf Schülerinnen bei Raketenangriff getötet
  • Berichte über Einschläge in Israel

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

