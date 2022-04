Verdächtiger der U-Bahn-Attacke in New York heute vor Gericht

Nach der Attacke in der U-Bahn von New York mit mindestens 23 Verletzten soll der festgenommene Verdächtige am heutigen Donnerstag vor Gericht erscheinen.

Der 62-jährige Mann, der am Mittwoch in Manhattan gefasst worden war, solle an einem Gericht im Stadtteil Brooklyn der Richterin Roanne Mann vorgeführt werden, so die Behörden.

Er soll wegen einer «terroristischen oder anderen gewaltsamen Attacke» auf den öffentlichen Nahverkehr angeklagt werden. Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.

01:43 Video Aus dem Archiv: Verletzte nach Schüssen in U-Bahn-Station Aus Tagesschau vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Dem in New York geborenen Verdächtigen wird vorgeworfen, am Dienstag in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet zu haben. Bei dem Vorfall wurden mindestens 23 Menschen verletzt, zehn davon durch Schüsse.

62-Jähriger war der Polizei bekannt



Der Mann, der zuletzt Wohnsitze in Philadelphia und Wisconsin angegeben hatte, ist laut den Behörden polizeibekannt. Er sei bereits neunmal in verschiedenen US-Bundesstaaten festgenommen worden.

Legende: Polizistinnen und Polizisten patrouillierten nach der Schiesserei im Stadtbezirk Brooklyn an der U-Bahn-Station. Reuters/Archiv

Bereits vor der Festnahme wurde vermutet, beim 62-Jährigen könnte es sich um einen Mann handeln, der sich in den sozialen Medien unter anderem über New York, Bürgermeister Eric Adams und Obdachlosigkeit beschwert habe.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hat der Täter laut Adams alleine gehandelt. «Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass es einen Komplizen gab.»