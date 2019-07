Der italienische Innenminister Matteo Salvini verbietet einem Schiff der eigenen Küstenwache, in Lampedusa anzulegen.

Die «Gregoretti» transportiert 135 Migranten, die teilweise auch von italienischen Fischern gerettet wurden.

Salvini will die Migranten erst an Land gehen lassen, sobald die EU-Staaten sich bereit erklären, die Menschen aufzunehmen.

Die italienische Küstenwache hatte die Migranten in der Nacht auf Freitag aufgenommen. Die Regierung in Rom habe sich in der Sache an die EU-Kommission in Brüssel gewandt, verlautete aus dem Innenministerium.

62 Leichen vor der libyschen Küste geborgen

Bereits am Donnerstag hatte sich vor der libyschen Küste ein schweres Unglück ereignet als ein Holzboot in der Nähe der Stadt Al-Chums sank. Die Internationale Organisation für Migration befürchtet den Tod von mehr als 110 Menschen. 62 Tote seien inzwischen geborgen worden, zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Vertreter der Hilfsorganisation Abdelmoneim Abu Sbeih.