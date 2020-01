Zypern, Griechenland und Israel unterzeichnen heute Donnerstag in Athen ein Abkommen für den Bau der Mittelmeer-Gas-Pipeline Eastmed.

Sie soll Gas zunächst nach Zypern, von dort nach Kreta und über das griechische Festland nach Italien bringen.

Das mit der Pipeline transportierte Gas könnte rund zehn Prozent des Gas-Bedarfs der EU decken.

Die Pipeline wird mehr als 2000 Kilometer lang sein und in bis zu 3000 Meter Tiefe durch das Mittelmeer verlaufen. Damit will Israel von 2025 an Erdgas nach Europa liefern. Die Kosten könnten sich auf mehr als sechs Milliarden Euro belaufen.

Konfliktpotential mit der Türkei

Das von den USA und der EU unterstützte Projekt hat neben der wirtschaftlichen und energiepolitischen auch eine starke geopolitische Dimension im von Krisen geprägten östlichen Mittelmeerraum. Es ist, wie die Beteiligten immer wieder betonen, eine Allianz der «drei demokratischen Staaten am östlichen Mittelmeer».

Legende: Nach 2000 wurden im östlichen Mittelmeer riesige Erdgasfelder entdeckt. Seither ist unter den Anreiner-Staaten ein Konkurrenzkampf entbrannt. SRF

Vor allem die Türkei erhebt Einspruch gegen diese Dreier-Kooperation. Man werde Projekte dieser Art im östlichen Mittelmeer ohne ihre Beteiligung und Einwilligung nicht erlauben, heisst es immer wieder aus Ankara. Um Präsenz zu markieren hat die Türkei bereits mit eigenen Probebohrungen vor der Küste Zyperns begonnen.

Das berge Gefahren, sagt Erdgas- und Erdöl-Expertin Cornelia Meyer. «Theoretisch können solche Pipelines immer Frieden und Zusammenarbeit bringen», meint sie, «doch in der gegenwärtigen Sitaution gibt es einiges an Konfliktpotential.» Dieses hört auch nicht bei der Türkei auf. Für die nächsten Monate haben bereits weitere Länder ihre eigenen Erdkundungsmissionen angekündigt.