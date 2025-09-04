Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist gestorben. Er war 91 Jahre alt.

Das teilte sein Mode-Unternehmen in einer Stellungnahme mit.

«Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe das Ableben ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Impulsgebers Giorgio Armani bekannt», teilte das Unternehmen Armani in einer Stellungnahme mit. Er sei friedlich im Kreise seiner Familie verstorben. Armani habe bis zu seinen letzten Tagen gearbeitet und sich dem Unternehmen und den Kollektionen gewidmet, heisst es in der Erklärung.

Giorgio Armani zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt. Bekannt wurde er durch Herrenmode in minimalistischen Schnitten und gedeckten Farben. Längst gehört sein Name auch zu den Klassikern der Damenmode. Armani liess Hollywood-Stars in edlen Einzelkreationen glänzen, verkaufte aber auch in seinen Geschäften Parfums und Jeans in grossen Serien.

Vom Dekorateur zur Stil-Ikone

Die ersten Schritte in der Welt der Mode machte Armani in den 1960er Jahren als Schaufensterdekorateur und Einkäufer für die italienische Kaufhauskette La Rinascente. Die ersten eigenen Entwürfe lieferte er im Unternehmen von Nino Cerruti (1930–2022). Eine eigentliche Ausbildung hatte Armani in seinem Metier nie.

In den 1980er Jahren machte sich Armani einen Namen, indem er das Herrenjackett neu erfand: Er nahm den Anzugstoffen ihre Steifheit, machte alles weicher und lässiger. Eine zweite Armani-Revolution war, dass auch ein T-Shirt zum Anzug getragen werden durfte.

Der Konzern Giorgio Armani SpA. mit Sergio Galeotti

Ein wichtiger Baustein für seinen wirtschaftlichen Erfolg lag in der Partnerschaft mit seinem Landsmann Sergio Galeotti. Zusammen gründeten sie 1975 den Konzern Giorgio Armani SpA. Galeotti kümmert sich bis zu seinem frühen Tod 1985 um die Finanzen. Seit dem Tod Galeottis führte Armani das Modeimperium allein.

Legende: Der Modedesigner Giorgio Armani. REUTERS / Regis Duvignau

Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als elf Milliarden Euro schaffte es Armani auf die «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt. An die Börse ging er mit seinem Konzern nie. Auch alle Übernahmeangebote lehnte er ab. Weltweit gehören zum Armani-Konzern 8700 Beschäftigte, mehr als 2000 Geschäfte und ein Dutzend Fabriken.