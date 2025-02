Dazu, wie es in der Ukraine jetzt weitergehen könnte, sagt Heusgen: «Es jetzt darum geht, einen Friedensvertrag zu bekommen. Ich hoffe sehr auf einen Waffenstillstand, damit das Leiden der Menschen aufhört. Aber wir können uns unmöglich darauf verlassen, dass Wladimir Putin sich an Abmachungen hält. Deswegen braucht es Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ich glaube auch, dass die Amerikaner sich in der einen oder anderen Form daran beteiligen. Aber die grösste Aufgabe kommt auf uns zu, auf Europa. Das bedeutet, dass auch europäische, auch deutsche Bundeswehrsoldaten in der Ukraine sein werden. Ohne das geht es nicht.»