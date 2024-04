Per E-Mail teilen

Ein Mitarbeiter des deutschen Europaabgeordneten Maximilian Krah ist laut Sicherheitskreisen wegen des Verdachts der Spionage für China in Dresden festgenommen worden.

Der Festgenommene soll Informationen aus dem Europäischen Parlament weitergegeben und chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgehorcht haben.

Der Vorfall folgt auf die Festnahme von drei mutmasslichen Spionen für China in Düsseldorf und Bad Homburg.

Der Generalbundesanwalt (GBA) berichtete über die Festnahme in Dresden, ohne Krah namentlich zu erwähnen.

Der Festgenommene wird beschuldigt, Informationen aus dem Europäischen Parlament weitergegeben zu haben. Wohnungen des Beschuldigten wurden durchsucht. Ihm wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.

Krah schweigt – AfD äussert sich besorgt

Der Verdächtigte, ein deutscher Staatsbürger, soll laut ARD und «Zeit» Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes sein und bereits seit 2019 für den deutschen Europaabgeordneten Maximilian Krah gearbeitet haben. Er soll seit vergangenem Januar wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europaparlament weitergegeben haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht zu haben. Der AfD-Abgeordnete hat bislang keine Stellung bezogen.

Legende: Der deutsche Europaabgeordnete Maximilian Krah hat zunächst zurückhaltend auf Meldungen über die Festnahme eines Mitarbeiters wegen des Verdachts der Spionage für China reagiert. Keystone/DPA/Sebastian Kahnert

Der mutmassliche Spion soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Die rechtspopulistische AfD äusserte sich besorgt über die Meldungen und forderte, weitere Informationen abzuwarten. Am Vortag wurden bereits drei mutmassliche Spione für China in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen. Sie sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben.