Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hat nach ihrem Comeback die höchsten Einschaltquoten seit zehn Jahren erreicht.

Mehr als sechs Millionen haben die Sendung am Dienstag ersten Zahlen zufolge geschaut, teilte der Disney-Konzern mit.

Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in den Onlinemedien aufgerufen.

Im Vergleich dazu sahen die Show «Jimmy Kimmel Live» während der gesamten Saison 2024/2025 durchschnittlich 1.42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit hat sich die Zuschauerzahl bei der Sendung am Dienstag mehr als verdreifacht – obwohl mehrere Medienunternehmen erklärt hatten, Kimmels Late-Night-Show nicht wieder auszustrahlen, und sie somit laut Disney für fast ein Viertel der US-Haushalte nicht verfügbar war.

Wut im Lager des US-Präsidenten

Kimmel hatte dem Lager von US-Präsident Donald Trump in seiner vorherigen Sendung vorgeworfen, sich die Ermordung des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk politisch zunutze zu machen. Kimmel, der als scharfer Kritiker Trumps bekannt ist, hatte mit seinen Äusserungen für Wut im Trump-Lager gesorgt.

Legende: Zu Gast bei Kimmels erster Show nach der Absetzung war unter anderem der US-amerikanische Schauspieler und Filmproduzent Glen Powell. Keystone/Randy Holmes

Nach einer Drohung der Trump-nahen Spitze der Medienaufsichtsbehörde FCC mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender in der vergangenen Woche das Aus für Kimmels Show auf «unbestimmte Zeit». Trump feierte das als «grossartige Nachricht». Nach massiver Kritik kündigte der ABC-Mutterkonzern Disney aber an, die Show am Dienstag doch fortzusetzen.

Kimmel teilt gegen Trump aus

Vor der Rückkehr der Show auf Sendung hatte US-Präsident Donald Trump vor den Medien gesagt, Kimmel habe «kein Talent». «Er hatte keine Einschaltquoten», sagte er. «Nun», witzelte Kimmel in der Show am Dienstagabend. «Heute Abend habe ich welche.»

Über Trump sagte der Moderator: «Er hat sein Bestes versucht, um mich abzusetzen. Stattdessen hat er Millionen von Menschen dazu gezwungen, die Show zu sehen.» Unter tosendem Applaus im Studio fügte er hinzu: «Das ist gewaltig nach hinten losgegangen.»

