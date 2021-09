Videos aus der Grenzstadt Del Rio sorgten in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Tausende Flüchtlinge aus Haiti hatten sich dort versammelt – in der Hoffnung, von den USA aufgenommen zu werden.



Auf Videos war zu sehen, wie US-Beamte auf Pferden Migranten zusammentrieben.



US-Präsident Biden hat die Vorgänge indessen als skandalös, schrecklich und beschämend bezeichnet. Die Verantwortlichen würden dafür bezahlen. Das Vorgehen sei gefährlich und falsch. Es sende eine falsche Botschaft und stehe nicht dafür, wer die USA seien, so Joe Biden weiter.