Der korsische Nationalist Yvan Colonna ist gestorben.

Nachdem er in einem Gefängnis in Frankreich angegriffen worden war, ist er seinen Verletzungen erlegen.

Wegen des Angriffs auf Colonna kam es auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika zuletzt zu Protesten und Ausschreitungen.

Colonna lag drei Wochen im Koma. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf seinen Anwalt berichtete, starb er am Montagabend in einem Krankenhaus in Marseille. Der 61-Jährige wurde Anfang März im Gefängnis im südfranzösischen Arles angegriffen.

Colonna war 1998 wegen Mordes am Präfekten von Korsika zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angriff löste auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika mehrtägige Proteste mit Dutzenden Verletzten aus.

Legende: Der Konflikt auf der französischen Mittelmeerinsel schwelt schon seit Jahrzehnten. Zuletzt kam es nach dem Angriff auf Colonna zu Protesten. Reuters / Archiv

Demonstranten warfen den französischen Behörden vor, mitschuldig an dem Angriff auf Colonna zu sein, weil sie ihn entgegen seiner Bitte nicht in ein Gefängnis auf Korsika verlegt hatten. Das Verhältnis zwischen Korsika und der Regierung in Paris gilt seit langem als schwierig.

Paris erwägt Autonomiestatus für Korsika

Jahrzehntelang kämpften korsische Separatisten für mehr Eigenständigkeit, oft mit Gewalt. Die Untergrundorganisation FLNC legte 2014 die Waffen nieder. Etwa zeitgleich gewannen gemässigte Nationalisten politisch an Bedeutung. Mittlerweile haben sie die Mehrheit im Regionalparlament und fordern einen Autonomiestatus.

Nach den heftigen Ausschreitungen hat sich Frankreich bereit erklärt, nun mehr Autonomie für die Mittelmeerinsel ins Auge zu fassen.