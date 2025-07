Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Finanznot

Wichtige Staaten – wie die USA oder Schweden – haben die Entwicklungshilfe deutlich reduziert.

Laut UNHCR könnten Millionen Menschen den Zugang zu humanitärer Hilfe verlieren.

Das betrifft ein Drittel aller Flüchtlinge, die das UNHCR betreut.

«Unsere Finanzierungssituation ist dramatisch», sagt Dominique Hyde, die beim UNHCR für Aussenbeziehungen zuständig ist. Bislang sei in diesem Jahr lediglich knapp ein Viertel des Finanzierungsbedarfs des UNHCR von 10.6 Milliarden Dollar gedeckt. Die Mitarbeiterzahl werde um 30 Prozent reduziert und 3500 Stellen fallen weg.

Budgets für Entwicklungshilfe werden kleiner

Allen voran die USA, aber auch wichtige Geberländer wie Schweden, Frankreich und Japan haben ihre Auslandshilfe deutlich gekürzt. Das bedeutet nach Angaben des UNHCR Einschnitte bei der humanitären Hilfe.

Legende: Das UNHCR hat bereits einen Stellenabbau von 3500 Mitarbeitern angekündigt. REUTERS/Mohamed Abdulmajid

Im Südsudan hätten drei Viertel der Rückzugsorte für Frauen und Mädchen geschlossen werden müssen. Dort seien unter anderem Vergewaltigungsopfer betreut worden, so das UNHCR. In Afghanistan könnten nur noch halb so viele Frauen unterstützt werden.

In beiden Ländern geht es unter anderem um psychologische Unterstützung, Ausbildungen zum Verdienen des Lebensunterhalts oder Schulbildung für Minderjährige. Frauen und Mädchen seien von den Kürzungen der UNHCR-Mittel überproportional betroffen.

Weniger Schutz und Prävention

«Schutzaktivitäten wurden um über 50 Prozent zusammengestrichen, was Programme zur Stärkung von Frauen, zur psychischen Gesundheit und zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt untergräbt», sagte Hyde.

Gleichzeitig würden immer mehr Menschen vertrieben. Wer keine Unterstützung in Nachbarländern finde, mache sich häufig auf lange und gefährliche Wege auf der Suche nach Schutz.