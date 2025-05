Ende Dezember 2024 hat das Parlament Kürzungen von 110 Millionen Franken im Budget 2025 und von 321 Millionen Franken im Finanzplan 2026–2028 bei der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit beschlossen.

Betroffen von den Kürzungen sind die bilaterale, die wirtschaftliche und die thematische Zusammenarbeit sowie multilaterale Organisationen, teilte das Aussendepartement Ende Januar 2025 mit. Folgende Massnahmen werden ergriffen:

In der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit stellt die Deza bis Ende 2028 die Entwicklungsprogramme in Albanien, Bangladesch und Sambia ein. Grundlage für diesen Entscheid sind die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort, die langfristigen diplomatischen und wirtschaftlichen Interessen der Schweiz sowie der Mehrwert der Schweizer internationalen Zusammenarbeit gegenüber anderen Ländern.

In der thematischen Zusammenarbeit wird sich die Deza künftig verstärkt auf Sektoren konzentrieren, in denen sie den grössten Mehrwert erzielen kann und über langjährige Expertise verfügt. Im Bildungsbereich liegt der Fokus auf der Berufsbildung sowie auf Bildungsmassnahmen in Notsituationen. Im Gesundheitsbereich wird die Deza Tätigkeiten zu HIV/AIDS und Malaria künftig auf die in Genf ansässigen WHO und Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ausrichten. In der Kulturförderung hat bereits eine Fokussierung auf Projekte im Ausland stattgefunden; mittelfristig werden auch Aktivitäten in der Schweiz eingestellt.

In der multilateralen Zusammenarbeit der Deza werden ab 2025 die Beiträge an drei internationale Organisationen eingestellt: Dies betrifft die Global Partnership for Education, die UNAIDS sowie die UNESCO.

Um die Entscheide des Parlaments umzusetzen, sind für den Zeitraum 2025–2028 zusätzliche Querschnittskürzungen bei den Länder- und Themenprogrammen sowie Organisationen notwendig. Die Kernbeiträge an Schweizer Nichtregierungsorganisationen werden um 7.5 Millionen Franken gekürzt.