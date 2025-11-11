In der chinesischen Provinz Sichuan ist eine 758 Meter lange Autobahnbrücke eingestürzt.

Berichte über Opfer gab es keine.

Gemäss Angaben der lokalen Behörden führte ein Erdrutsch zum Einsturz.

Vor dem Einsturz hat die Polizei der Stadt Maerkang die Hongqi-Brücke für den Verkehr gesperrt, nachdem sich Risse in der Strasse und dem Berghang aufgetan hatten. Ausserdem waren Verschiebungen des Geländes beobachtet worden. Später rutschten Teile des Berges ab und stürzten auf eine Brückenauffahrt und die Fahrbahn.

Die Brücke war erst Anfang dieses Jahres fertiggestellt worden. Sie verbindet das chinesische Kernland mit dem autonomen Gebiet Tibet.