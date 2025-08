Vielbefahrene Bahnstrecke in Deutschland wieder offen

Seit Donnerstag war in Deutschland eine der meistbefahrenen Bahnstrecken gesperrt – wegen zwei Brandanschlägen.

Seit dem Morgen fahren die Züge zwischen Düsseldorf und Duisburg wieder.

Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden Brandanschläge auf der Zugstrecke Sabotageakte waren. Eine linksextreme Gruppe hat sich zu den Anschlägen bekannt.

Bis in die Nacht hätten Fachleute beschädigte Kabel erneuert, schreibt die Deutsche Bahn. Es müsse aber noch mit Verspätungen gerechnet werden.

Auf der betroffenen Strecke im Westen Deutschlands fahren jeden Tag mehrere hundert Züge. Von den entstandenen Beeinträchtigungen betroffen waren nach Angaben der Deutschen Bahn neben dem Nahverkehr auch die Fernverkehr-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande.

Bekennerschreiben von linksextremer Gruppierung

Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden Brandanschläge auf der Zugstrecke Sabotageakte waren. Im Internet hatte sich eine linksextreme Gruppe zu den Anschlägen bekannt. Die Polizei prüft jetzt, ob das Schreiben echt ist. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Angriffe von linksextremistischen Gruppen gegen die Deutsche Bahn.

Legende: Ermittler untersuchen den beschädigten Kabelkanal. Keystone/CHRISTOPH REICHWEIN

Bei dem mutmasslichen Brandanschlag mit zwei Brandsätzen waren bei Düsseldorf Kabel für die Steuerung von Weichen und Signalen zerstört worden. Der zweite Brandsatz habe fünf faustdicke Kabel von je 20 Metern Länge zerstört, sagte der Sprecher. Sie würden komplett ausgetauscht.

Die seit Donnerstag wegen des Vorfalls gesperrte Strecke Duisburg-Düsseldorf ist mit mehr als 620 Zügen täglich – Güterzüge nicht mitgezählt – eine der meistbefahrenen Zugverbindungen in Deutschland.