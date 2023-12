Bei einem Vulkanausbruch wird unter anderem auch Schwefel beziehungsweise Schwefeldioxid (SO₂) ausgestossen. Schwefeldioxid wirkt umgekehrt wie ein Treibhausgas, also beispielsweise CO₂.

Es reflektiert die kurzwellige Sonnenstrahlung zurück ins All. Damit gibt es auf dem Erdboden weniger Einstrahlung. Durch weniger Einstrahlung schmelzen auch Gletscher und Schneefelder weniger stark ab, was zusätzlich den Abkühlungseffekt noch verstärkt.

Allerdings kommt es nur zu einer signifikanten Abkühlung, wenn das Schwefeldioxid bis in die Stratosphäre gelangt ist, also eine Höhe von mehr als 20 Kilometern über Grund erreicht hat. Bleibt das Schwefeldioxid dagegen in der Troposphäre, wird es rasch ausgewaschen und kann sich nicht lange genug in der Atmosphären halten.