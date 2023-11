Die isländischen Behörden haben einen möglichen Ausbruchsort des flüssigen Gesteins aus dem seit Wochen aktiven Magma-Tunnel im Südwesten des Landes genannt.

Die Verformung des Bodens weise auf ein Gebiet etwa zwei Kilometer nördlich der geräumten Stadt Grindavík hin, sagte Zivilschutzdirektor Vídir Reynisson.

Am Montag registrierte der Wetterdienst bis zum Mittag rund 460 Erdbeben. Das heftigste hatte eine Stärke von 2.7.

Unter der Halbinsel Reykjanes verläuft ein etwa 15 Kilometer langer Magma-Tunnel bis unter den Meeresboden vor der Küste. Nach Angaben von Zivilschutzdirektor Reynisson läuft immer noch Magma in den Tunnel.

Der Direktor des Zivilschutzes sagte weiter: «Es besteht ein hohes Risiko eines Ausbruchs in den nächsten Tagen, aber wir können es nicht genau quantifizieren.» Falls eine Eruption weiter ausbleibe, nehme die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs mit der Zeit ziemlich schnell ab.

Tausende Erdbeben – auf Island droht Vulkanausbruch

Bild 1 / 5 Legende: Aktivität an der Oberfläche: Auf der Halbinsel Reykjanes spritzt Lava aus der Erde. (Das Bild stammt vom Juli 2023) Reuters/David Holmes Bild 2 / 5 Legende: Nach einem mehrtägigen Erdbebenschwarm weisen zahlreiche Strassen schwere Schäden auf. RUV/RAGNAR VISAGE via Reuters Bild 3 / 5 Legende: Durch die vulkanische Aktivität entstanden auf einem Golfplatz in Grindavik metergrosse Erdlöcher. Reuters/RAGNAR VISAGE Bild 4 / 5 Legende: Der Zugang zur Blauen Lagune, einer der beliebtesten Touristenattraktionen Islands, wurde gesperrt. Die Lagune ist ein Badesee mit einer Temperatur von durchschnittlich 39 Grad. Imago/Raul Moreno Bild 5 / 5 Legende: Die Menschen der vom Vulkanausbruch bedrohten Stadt Grindavík mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Keystone/BJORN STEINBEKK

Der Vulkanologe Olafur Gudmundsson von der Universität Uppsala sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT am Wochenende, der Tunnel sei entstanden, weil das Magma auf dem Weg zur Erdoberfläche auf Widerstand gestossen sei und sich dann horizontal ausgebreitet habe. Es könne irgendwo ausbrechen oder sich verfestigen.

Schutz des Kraftwerkes hat höchste Priorität Box aufklappen Box zuklappen Das Geothermiekraftwerk Svartsengi ist rund 1.5 Kilometer entfernt von dem nun genannten möglichen Ausbruchsort. Der Direktor des Zivilschutzes, Vídir Reynisson, sagte, das Werk liefere Heizwärme für 30'000 Menschen. Der Schutz der Anlage geniesse höchste Priorität. Der Bau von Wällen, die austretendes Magma aufhalten sollen, gehe schneller vonstatten als gedacht.

Nach Angaben des Seismologen Björn Lund wäre ein Vulkanausbruch in diesem Teil der Halbinsel Reykjanes der erste seit etwa 800 Jahren. In der Gegend um Grindavík gebe es Spaltvulkane, die entstünden, wenn sich ein Riss im Boden auftue, durch den die Lava in einer Fontäne nach oben schiesse – manchmal Hunderte Meter.

Das sei aber wahrscheinlich kein explosiver Ausbruch wie beim isländischen Vulkan Eyjafjallajökull 2010, weil die Lava bei Grindavík anders zusammengesetzt sei. «Wenn man ein paar hundert Meter oder einen Kilometer entfernt bleibt, besteht keine grosse Gefahr», sagte der Wissenschaftler der Universität Uppsala TT. Allerdings entstehe eine Menge gesundheitsschädliches Schwefeldioxid.