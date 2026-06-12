Die thailändische Prinzessin Bha ist nach fast vier Jahren im Koma gestorben.

Die 47-Jährige war die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn.

Sie lag seit Ende 2022 im Koma, nachdem sie bei einem Training einen Herzstillstand erlitten hatte.

Laut dem Königshaus hatte sich Bhas Zustand im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen, wodurch der Blutdruck der Prinzessin gesunken war und Herzrhythmusstörungen aufgetreten waren. Medizinische Geräte unterstützten zuletzt ihre Lungen- und Nierenfunktion. Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, bevor sie im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok schliesslich «friedlich verschied», hiess es in der Mitteilung des Palasts.

Der König ordnete an, Bhas Leichnam in die Thronhalle im Grand Palace in Bangkok zu bringen, wo die Öffentlichkeit Abschied von ihr nehmen kann. Später soll sie mit höchsten Ehren beigesetzt werden.

Juristin und Botschafterin

Bajrakitiyabha, in Thailand Bha genannt, galt als wichtige Persönlichkeit im öffentlichen Leben. Von 2012 bis 2014 war die promovierte Juristin Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York.

Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehört haben, der noch keinen offiziellen Erben, keine offizielle Erbin benannt hat. Der König hat neben Bha noch sechs weitere Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen – generell werden bei der Thronfolge Männer bevorzugt.

Erst im Oktober war die Mutter des Monarchen, Sirikit, im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war bis zum Tod von König Bhumibol 2016 mehr als sechs Jahrzehnte lang Königin.