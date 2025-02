Sechs Wochen nach den verheerenden Waldbränden im Grossraum der US-Grossstadt Los Angeles hat die Stadtpräsidentin Karen Bass die Chefin der örtlichen Feuerwehrbehörde Kristin Crowley entlassen.

Bass beschuldigt Crowley in einer Mitteilung, kurz vor Ausbruch der Brände viele Feuerwehrleute nach Hause geschickt zu haben und bei der Aufklärung der Brände nicht kooperativ gewesen zu sein.

Auch die Stadtpräsidentin selbst steht in der Kritik, weil sie zum Zeitpunkt des Ausbruchs im Ausland war.

«Wir wissen, dass 1000 Feuerwehrleute, die an dem Morgen im Dienst hätten sein können, als die Feuer ausbrachen, stattdessen vor den Augen von Crowley nach Hause geschickt worden waren», heisst es in einem Statement von Stadtpräsidentin Bass.

Legende: Die Stadtpräsidentin von Los Angeles Karen Bass bei einem Anlass Ende Oktober 2024. Reuters/Mike Blake

Die Feuerwehrchefin habe sich zudem geweigert, einen Bericht über die Feuerwehreinsätze vorzulegen. «Das macht ihre Entlassung notwendig», heisst es im Statement weiter.

Trotz Wetterberichten im Ausland

Kritik richtet sich auch an die Stadtpräsidentin selbst. Am Tag des Ausbruchs der Feuer hatte sie sich im Ausland befunden, obwohl in den Tagen vor ihrer Abreise in Wetterberichten vor gefährlichen Windverhältnissen und Waldbränden gewarnt worden war.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 26. Die grossen Brände in Kalifornien haben grosse Zerstörung angerichtet. (14.1.2025) . Bildquelle: Keystone / AP Photo / Ethan Swope. 1 / 26 Legende: Die grossen Brände in Kalifornien haben grosse Zerstörung angerichtet. (14.1.2025) Keystone / AP Photo / Ethan Swope

Bild 2 von 26. Die Feuer in und um Los Angeles sind nach konnten über Wochen nicht gelöscht werden. (11.1.2025). Bildquelle: AP Photo / Jae C. Hong. 2 / 26 Legende: Die Feuer in und um Los Angeles sind nach konnten über Wochen nicht gelöscht werden. (11.1.2025) AP Photo / Jae C. Hong

Bild 3 von 26. Die Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz. (11.1.2025) . Bildquelle: RTR / Daniel Dreifuss. 3 / 26 Legende: Die Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz. (11.1.2025) RTR / Daniel Dreifuss

Bild 4 von 26. Hier versuchten sie, eine Brandschneise zu machen, in dem sie einen Hang mit Löschmittel bedecken. Bildquelle: REUTERS / Ringo Chiu. 4 / 26 Legende: Hier versuchten sie, eine Brandschneise zu machen, in dem sie einen Hang mit Löschmittel bedecken. REUTERS / Ringo Chiu

Bild 5 von 26. Auch aus der Luft wurde Löschmittel abgelassen. (11.1.2025). Bildquelle: IMAGO / Mark Edward Harris. 5 / 26 Legende: Auch aus der Luft wurde Löschmittel abgelassen. (11.1.2025) IMAGO / Mark Edward Harris

Bild 6 von 26. Auch in der Stadt Altadena, die im Los Angeles County liegt, dauern die Löscharbeiten lange an. (13.1.2025). Bildquelle: SRF / Andrea Christen. 6 / 26 Legende: Auch in der Stadt Altadena, die im Los Angeles County liegt, dauern die Löscharbeiten lange an. (13.1.2025) SRF / Andrea Christen

Bild 7 von 26. SRF-Korrespondent Andrea Christen konnte die Stadt vor zwei Wochen besuchen. (13.1.2025). Bildquelle: SRF / Andrea Christen. 7 / 26 Legende: SRF-Korrespondent Andrea Christen konnte die Stadt vor zwei Wochen besuchen. (13.1.2025) SRF / Andrea Christen

Bild 8 von 26. Das Stadtbild von Altadena hat sich nach den verheerenden Waldbränden langfristig verändert. Bildquelle: SRF / Andrea Christen. 8 / 26 Legende: Das Stadtbild von Altadena hat sich nach den verheerenden Waldbränden langfristig verändert. SRF / Andrea Christen

Bild 9 von 26. Bei diesem komplett verbrannten Auto waren die Temperaturen offenbar so hoch, dass sich das Metall der Felgen verflüssigte und später wieder erstarrte. Bildquelle: SRF / Andrea Christen. 9 / 26 Legende: Bei diesem komplett verbrannten Auto waren die Temperaturen offenbar so hoch, dass sich das Metall der Felgen verflüssigte und später wieder erstarrte. SRF / Andrea Christen

Bild 10 von 26. Mehrere Wochen kämpften die Feuerwehren in Los Angeles gegen das Inferno. (11.1.2025). Bildquelle: Keystone / EPA. 10 / 26 Legende: Mehrere Wochen kämpften die Feuerwehren in Los Angeles gegen das Inferno. (11.1.2025) Keystone / EPA

Bild 11 von 26. Für jene, die Hab und Gut verloren haben, wurden Kleider gespendet. (10.1.2025). Bildquelle: REUTERS / Lisa Richwine. 11 / 26 Legende: Für jene, die Hab und Gut verloren haben, wurden Kleider gespendet. (10.1.2025) REUTERS / Lisa Richwine

Bild 12 von 26. Vor dem Rose Bowl Stadium in Pasadena standen Zelte für die Ersthelfer bereit. (11.1.2025). Bildquelle: REUTERS / Mario Anzuoni. 12 / 26 Legende: Vor dem Rose Bowl Stadium in Pasadena standen Zelte für die Ersthelfer bereit. (11.1.2025) REUTERS / Mario Anzuoni

Bild 13 von 26. Die Menschen schützten sich mit Masken – die Behörden riefen den Gesundheitsnotstand aus. Bildquelle: REUTERS / David Ryder. 13 / 26 Legende: Die Menschen schützten sich mit Masken – die Behörden riefen den Gesundheitsnotstand aus. REUTERS / David Ryder

Bild 14 von 26. Ein Satellitenbild der Nasa zeigte die Rauchsäulen der Waldbrände über Los Angeles (9.1.2025). Bildquelle: Keystone / NASA. 14 / 26 Legende: Ein Satellitenbild der Nasa zeigte die Rauchsäulen der Waldbrände über Los Angeles (9.1.2025). Keystone / NASA

Bild 15 von 26. Zerstörte Häuser nach der Feuersbrunst in Pacific Palisades in Los Angeles. (10.1.2025). Bildquelle: REUTERS / David Ryder. 15 / 26 Legende: Zerstörte Häuser nach der Feuersbrunst in Pacific Palisades in Los Angeles. (10.1.2025) REUTERS / David Ryder

Bild 16 von 26. Ein abgebranntes Grundstück im Stadtteil Pacific Palisades. (8.1.2025). Bildquelle: IMAGO images / Jonathan Alcorn. 16 / 26 Legende: Ein abgebranntes Grundstück im Stadtteil Pacific Palisades. (8.1.2025) IMAGO images / Jonathan Alcorn

Bild 17 von 26. «Wie Armageddon», saget eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena, 8.1.2025). Bildquelle: IMAGO images / Scott Mc Kiernan. 17 / 26 Legende: «Wie Armageddon», saget eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena, 8.1.2025) IMAGO images / Scott Mc Kiernan

Bild 18 von 26. Auf den berühmten Hollywood Hills war zwischenzeitlich ein weiterer Waldbrand entfacht. (8.1.2025). Bildquelle: Keystone / AP Photo / Ethan Swope. 18 / 26 Legende: Auf den berühmten Hollywood Hills war zwischenzeitlich ein weiterer Waldbrand entfacht. (8.1.2025) Keystone / AP Photo / Ethan Swope

Bild 19 von 26. In Altadena im Eaton Canyon bei Los Angeles waren ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025). Bildquelle: IMAGO images / JIM RUYMEN. 19 / 26 Legende: In Altadena im Eaton Canyon bei Los Angeles waren ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025) IMAGO images / JIM RUYMEN

Bild 20 von 26. Viele Feuerwehrleute waren im Einsatz und versuchten die Flammen zu löschen. (7.1.2025). Bildquelle: Reuters / EPA / CAROLINE BREHMAN. 20 / 26 Legende: Viele Feuerwehrleute waren im Einsatz und versuchten die Flammen zu löschen. (7.1.2025) Reuters / EPA / CAROLINE BREHMAN

Bild 21 von 26. Es wurden tausende von Gebäuden zerstört oder beschädigt. (7.1.2025) . Bildquelle: REUTERS / Ringo Chiu. 21 / 26 Legende: Es wurden tausende von Gebäuden zerstört oder beschädigt. (7.1.2025) REUTERS / Ringo Chiu

Bild 22 von 26. Apokalyptische Szenen zeigten sich im Westen von Los Angeles. (7.1.2025) . Bildquelle: Keystone / AP Photo / Ethan Swope. 22 / 26 Legende: Apokalyptische Szenen zeigten sich im Westen von Los Angeles. (7.1.2025) Keystone / AP Photo / Ethan Swope

Bild 23 von 26. Es tobten heftige Waldbrände. (7.1.2025) . Bildquelle: REUTERS / Daniel Cole TPX. 23 / 26 Legende: Es tobten heftige Waldbrände. (7.1.2025) REUTERS / Daniel Cole TPX

Bild 24 von 26. Mehrere Zehntausend Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. (7.1.2025) . Bildquelle: Keystone / AP Photo / Etienne Laurent. 24 / 26 Legende: Mehrere Zehntausend Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. (7.1.2025) Keystone / AP Photo / Etienne Laurent

Bild 25 von 26. Das «Palisades Fire» zerstörte unzählige Häuser. (7.1.2025). Bildquelle: Keystone / AP Photo / Ethan Swope. 25 / 26 Legende: Das «Palisades Fire» zerstörte unzählige Häuser. (7.1.2025) Keystone / AP Photo / Ethan Swope

Bild 26 von 26. Besonders der wohlhabende Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles war von den Bränden betroffen (7.1.2025) . Bildquelle: Keystone / AP Photo / Ethan Swope. 26 / 26 Legende: Besonders der wohlhabende Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles war von den Bränden betroffen (7.1.2025) Keystone / AP Photo / Ethan Swope Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Januar hatten mehrere grosse Feuer im Grossraum Los Angeles nach langer Trockenheit und heftigen Winden Zehntausende Häuser zerstört oder beschädigt. 29 Menschen kamen wegen der Flammen ums Leben. Die Feuerwehr kam bei der Bekämpfung der Feuer an ihre Grenzen.