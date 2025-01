Die Grossbrände in Kalifornien betreffen auch viele Hollywood-Promis.

Einige mussten ihre Villen zurücklassen.

Die Feuer wirken sich auch auf die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen aus.

Im Nobel-Vorort Pacific Palisades am Westrand der Metropole brannte unter anderem das Haus von Schauspieler und Komiker Billy Crystal ab. «Worte können das Ausmass der Zerstörung, die wir beobachten und erleben, nicht beschreiben», sagte er der Zeitschrift «People».

«Janice und ich haben seit 1979 in unserem Haus gelebt», berichtete Crystal, der unter anderem mit der Komödie «Harry und Sally» bekannt wurde. «Wir haben hier unsere Kinder und Enkel grossgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war voller Liebe.»

Legende: Billy Crystal verzeichnete als Filmschauspieler in den späten 1980er- und den 1990er-Jahren seine grössten Erfolge. (Archivbild) Reuters/ELIZABETH FRANTZ

«Star Wars»-Star Mark Hamill berichtete im Onlinedienst Instagram, er sei am Dienstag mit seiner Frau und seinem Hund aus seinem Haus in Malibu über eine von Bränden gesäumte Strasse geflohen. Er und seine Frau seien zum Haus ihrer Tochter in Hollywood gefahren, um «dem schrecklichsten Feuer seit 1993» zu entkommen.

Auch Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis musste ihr Haus verlassen: «Unsere geliebte Nachbarschaft ist weg», schrieb sie nach der Evakuierung auf Instagram. «Unser Zuhause ist sicher. So viele andere haben alles verloren.» Schauspieler James Woods veröffentlichte im Onlinedienst X mehrere Videos, die Brände in seiner Nachbarschaft in Pacific Palisades zeigen. Der Verlust seines Zuhauses fühle sich an wie der Verlust eines «geliebten Menschen», schrieb er nach seiner Flucht.

Sänger Bill Kaulitz hat wegen der Brände rund um Los Angeles seine Wohnung verlassen müssen. Das zeigte der Tokio-Hotel-Frontmann in einer Instagram-Story. In dem Post sind seine gepackten Luxuskoffer zu sehen, darunter ein Notfallset des Roten Kreuzes und zwei Walkie-Talkies. Die Sorge um Bill Kaulitz war gross, denn spätestens seit der Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» ist bekannt, dass der Musiker in einem Frank-Lloyd-Wright-Haus in den Hollywood Hills lebt.

Oscarverleihung und Filmpremieren verschoben Box aufklappen Box zuklappen Auch Hollywoods Showbusiness ist betroffen. Am 17. Januar wollte die Oscar-Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde aufgrund der Brände nun zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10'000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten. Das gibt den Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen. Die Verleiher der renommierten Critics Choice Awards haben ihre für diesen Sonntag geplante Trophäen-Gala in Santa Monica aufgrund der Brände verschoben, Filmstudios sagten Premieren ab.

Noch ungewiss ist, ob Kaulitz' Zwillingsbruder Tom (35) und dessen Ehefrau, Heidi Klum (51), die im nahegelegenen Bel Air leben, auch von den Bränden betroffen sind.

Legende: «Evakuiert», schreibt Bill Kaulitz in seiner Story auf Instagram. Instagram/@billkaulitz

Realitystar Paris Hilton musste eigenen Angaben zufolge im Fernsehen mitansehen, wie ihr Haus den verheerenden Grossbränden bei Los Angeles zum Opfer fiel. «Mein Herz ist untröstlich», schreibt die 43-Jährige auf der Plattform X . «Ich sitze mit meiner Familie, schaue die Nachrichten und sehe, wie unser Haus in Malibu live im Fernsehen bis auf die Grundmauern abbrennt.» Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Nachbarschaft zeigt.

Der Schauspieler Steve Guttenberg, der mit «Police Academy» bekannt wurde, half Polizei und Feuerwehr dabei, Menschen aus Pacific Palisades zu retten. Er beklagte im Sender CNN, dass viele ihre Autos einfach auf der einzigen Zufahrtsstrasse zu dem Villenviertel hatten stehen lassen, sodass Feuerwehrautos nicht durchkommen konnten. «Wenn du dein Auto stehen lässt, lass den Schlüssel stecken, damit ein Typ wie ich dein Auto wegfahren kann», sagte er in einer Live-Schalte an die Fliehenden gerichtet.

Schauspieler James Woods beschrieb im Interview des Senders CNN Chaos auf den Strassen. Alle Häuser auf seiner Strasse hätten bereits gebrannt. Sie hätten sich fluchtartig in Sicherheit bringen müssen. Woods teilte mit seinen Followern auf X ein Video eines benachbarten Freundes.