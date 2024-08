Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen hat sich die Debatte um die Asylpolitik in Deutschland zugespitzt. CDU-Chef Friedrich Merz fordert einen Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen. Die Regierungskoalition gerät unter Druck.

Zahlen aus Deutschland zeigen, dass die Kriminalität, auch Messergewalt, in den letzten Monaten gestiegen ist, und in vielen Fällen waren die Tatverdächtigen ausländische Mitbürger. Der Fall von Solingen wird von vielen als eine Eskalation dieser Entwicklung gesehen. Schon im Mai hatte ein afghanischer Asylbewerber in Mannheim einen Polizisten erstochen. Diese Vorfälle haben das Thema Messerkriminalität und die Rolle der Asylpolitik in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Der Parteivorsitzende der CDU, Friedrich Merz, sitzt an der Spitze dieser Bewegung, die eine klare Wende in der Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland fordert. Konkret verlangt ist ein Aufnahmestopp für Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan.

Diese Forderung sorgt für Kontroversen. Auch, da das Recht auf Asyl in Deutschland im Grundgesetz verankert ist. Doch die Stimmen, die für strengere Massnahmen plädieren, werden auch in der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP lauter. Insbesondere die Abschiebung von straffälligen Asylbewerbern steht dabei im Mittelpunkt der Diskussion.

Doch die Union geht noch viel weiter, erklärt Claudia Kade, Politikchefin bei «Die Welt»: «Friedrich Merz bietet der Ampel, also vor allem dem Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, eine Zusammenarbeit in dieser grossen Frage an. Er versucht, die Ampel zu spalten und den Bundeskanzler dazu zu bewegen, mit der Union diese Reformen anzugehen.»

Bei der Diskussion gehe es nicht nur um die Begrenzung von der Asylzuwanderung, sondern auch um die Arbeit der Behörden in Deutschland selbst. Eine Abschiebung des Täters in Solingen war 2023 gescheitert.

Regierungskoalition unter Druck

Bundeskanzler Scholz hat nach dem Angriff in Mannheim im Juni betont, dass Abschiebungen von Straftätern nach Syrien und Afghanistan notwendig seien. Allerdings gibt es in der Ampelkoalition Uneinigkeit darüber, wie dies umgesetzt werden soll. Aussenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ist bisher der Ansicht, dass die Sicherheitslage in diesen Ländern eine Rückführung nicht zulasse. Der politische Druck auf Scholz und seine Regierung wächst, insbesondere im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

Legende: Bundeskanzler Scholz besucht Solingen nach der Messerattacke an der 650-Jahr-Feier der Stadt. Keystone//SPA-Pool/HENNING KAISER (26.08.2024)

Die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland könnten durch die Ereignisse in Solingen beeinflusst werden. «Die Bundespolitik und insbesondere die Migrationspolitik spielen bei den Landtagswahlen schon jetzt eine entscheidende Rolle», sagt Journalistin Kade. In den Umfragen liegt die Rechtsaussenpartei AfD, die eine radikale Wende in der Asyl- und Migrationspolitik fordert, bereits vorne. Das Attentat dürfte der Partei weiter Zulauf bescheren, wie Kade erläutert.

Denn die anderen Parteien stehen unter Zeitdruck, konkrete Massnahmen umzusetzen, bevor die Wähler am Sonntag an die Urnen gehen. Doch angesichts der kurzen Frist ist es fraglich, ob es ihnen gelingt, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.