Calum Mackenzie von der SRF-Auslandredaktion ist gerade aus Georgien zurückgekehrt. Für ihn gefährdet das autoritäre Gebaren der Regierung nicht nur den Rechtsstaat in Georgien, sondern auch die Annäherung an die EU, die das Land eigentlich seit Jahren anstrebt.

Unter der aktuellen Regierung hätten sich die Vorzeichen allerdings geändert. «Inzwischen vermutet man in Georgien, dass die Regierung die EU-Integration nicht mehr verfolgt», berichtet der künftige SRF-Korrespondent in Moskau. «Viele Menschen sprechen daher auch von einer prorussischen Regierung.»

Wie viele andere russlandfreundliche Regierungen in der Region macht sie laut Mackenzie aber vor allem eines: Sie agiert im Interesse des eigenen Machterhalts. Im kommenden Jahr stehen in Georgien Wahlen an. Bei einer Niederlage drohen der Regierung in Tiflis auch juristische Konsequenzen. «Darum tut sie jetzt alles, um an der Macht zu bleiben.»

Premierminister Irakli Gharibaschwili gibt zwar weiterhin Lippenbekenntnisse für einen EU-Beitritt ab. «Sich der EU anzunähern, bedeutet auch, demokratische Standards einzuhalten», so Mackenzie. «Das passt aber nicht ins Konzept der georgischen Regierung. Denn es gefährdet ihren Machterhalt.»