«Ich empfinde ohnmächtige Wut», schreibt der empörte Publizist und Historiker Rafael Seligmann in einem Gastbeitrag für die «Rheinische Post»: Seit Jahrzehnten sei er Zeuge von antijüdischen Anschlägen in Deutschland. «Danach erscheinen Politiker auf der Bildfläche. Sie sprechen von Trauer und versichern, wie wichtig ihnen das Wiederentstehen jüdischer Gemeinden in Deutschland ist. Und es geschieht nichts oder zumindest zu wenig.»