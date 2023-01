Legende: Stefan Reinhart, SRF-Korrespondent in Berlin. SRF

Kanzler Scholz spricht von Boris Pistorius als Mann, der mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem grossen Herzen genau die richtige Person sei, um die Bundeswehr zu führen. Ist er der Aufgabe gewachsen? «Die Voraussetzungen sind schon einmal nicht schlecht», sagt SRF-Deutschland-Korrespondent Stefan Reinhart. «Wichtig wird sein, wie Pistorius den Laden in den Griff bekommt, wie es um seine Glaubwürdigkeit bestellt ist und welche Leute er um sich schart.»

Die vielzitierte «Zeitenwende» zu managen, die der Kanzler nach dem russischen Überfall auf die Ukraine angekündigt hat, werde eine Herkulesaufgabe sein, schätzt Reinhart. Zumal es in der Bundeswehr an Baustellen nicht mangelt: «Sie befindet sich in einem katastrophalen Zustand.»

Dazu kommt die politisch hochbrisante Frage, ob Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine schicken soll. Am Freitag treffen sich EU- und Nato-Vertreter im deutschen Ramstein, um über ebendiese Frage entscheiden. «Das wird ein absoluter Kaltstart für Pistorius», schliesst der SRF-Korrespondent in Berlin.