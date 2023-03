Im nördlichsten britischen Landesteil steht die Nachfolge der langjährigen Regierungschefin Nicola Sturgeon fest.

Humza Yousaf wird neuer Regierungschef von Schottland.

Der 37-jährige Gesundheitsminister gilt als enger Vertrauter Sturgeons.

Auch Yousaf hat sich zum Ziel gesetzt, Schottland aus dem Vereinigten Königreich und in die Europäische Union zu führen.

02:06 Video Archiv: Schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon tritt zurück Aus Tagesschau vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Bis 12:00 Uhr schottischer Zeit (13.00 MEZ) am Montag hatten die Mitglieder der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP) Gelegenheit, sich zwischen Gesundheitsminister Humza Yousaf (37), Finanzministerin Kate Forbes (32) und der früheren Ministerin Ash Regan (49) zu entscheiden. Nun ist klar: Humza Yousaf hat die Wahl für sich gewonnen.

Der 37-Jährige gilt als enger Vertrauter Sturgeons und dürfte ihren Kurs fortsetzen. «Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt», sagte Yousaf in Edinburgh. Sein Land als «First Minister» regieren zu dürfen, werde die grösste Ehre seines Lebens sein.

Überraschender Rücktritt von Sturgeon Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Jane Barlow/Pool Nicola Sturgeon hatte Mitte Februar überraschend ihren Rückzug als «First Minister» sowie Parteivorsitzende der SNP angekündigt. Die 52-Jährige war die erste Frau im höchsten Regierungsamt des nördlichsten britischen Landesteils und gilt als treibende Kraft einer Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.

Obwohl vergleichsweise jung, hat der studierte Politologe bereits viel Regierungserfahrung gesammelt. Nachdem er zunächst jahrelang als Staatssekretär gewirkt hatte, wurde er 2018 Justizminister. 2021 wechselte Yousaf ins Gesundheitsministerium. Kritiker machen ihn für den maroden Zustand des Gesundheitsdiensts mitverantwortlich.

Er wolle ein Regierungschef für alle Schottinnen und Schotten sein. Mit Yousaf rückt erstmals ein Muslim an die Spitze des nördlichsten britischen Landesteils mit etwa 5.5 Millionen Einwohnern. So wie die anderen Kandidatinnen will auch Yousaf das erklärte Ziel der SNP vorantreiben, Schottland aus dem Vereinigten Königreich und als unabhängigen Staat zurück in die Europäische Union zu führen.