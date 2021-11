Russland hat bei einem Test einen eigenen Satelliten mit einer Rakete abgeschossen. Dabei sind laut USA rund 1500 Trümmer entstanden, die andere Satelliten und Astronautinnen und Astronauten gefährden könnten. Sabine Klinkner, Professorin und Ingenieurin für Raumfahrt an der Uni Stuttgart, sagt, wie gefährlich Weltraumschrott an sich ist.

Klinkner ist Ingenieurin und Professorin für Satellitentechnik am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart.

SRF News: Russland hat eine Waffe getestet und einen eigenen Satelliten abgeschossen. Wie schwierig ist es zu berechnen, wo Trümmer hinfliegen?

Sabine Klinkner: Die Simulationen können zumindest für die nächsten Stunden und die nächsten Tage relativ genaue Vorhersagen machen. Das Schwierige ist tatsächlich die langfristige Problematik.