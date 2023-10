Bei einem Schusswaffenangriff in Lewiston im US-Bundesstaat Maine hat ein Schütze bis zu 18 Menschen getötet. Die USA zählen damit im Jahr 2023 mit bisher 36 Vorfällen nach 2019 die zweithöchste Anzahl von Massentötungen mit mindestens vier Opfern. Insgesamt wurden 188 Menschen getötet. Eine Auflistung von Orten, an denen dieses Jahr Schüsse fielen.

Legende: 2023 gab es bisher 36 Vorfälle mit mindestens 4 Toten. Keystone/ DAVID ZALUBOWSKI

21. Januar 2023, Monterey Park, California: Ein 72-jähriger Mann eröffnete das Feuer bei einem Neujahrsball, tötete 11 Menschen und verletzte neun. Der Mann starb später an einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde. Das Massaker wurde als die tödlichste Schiesserei in der Geschichte des Bezirks Los Angeles bezeichnet.

17. Februar 2023, Arkabutla, Mississippi: Ein 52-jähriger Mann erschoss sechs Menschen, darunter seine Ex-Frau und seinen Stiefvater, an mehreren Orten in einer kleinen ländlichen Gemeinde, so die Behörden. Der Mann war mit einer Schrotflinte und zwei Handfeuerwaffen bewaffnet.

21. März 2023, Sumter, South Carolina: Ein 42-jähriger ehemaliger Soldat erschoss drei Kinder, als diese in ihrem Haus schliefen, während ihre Mutter um Hilfe suchte, so die Behörden. Der Schütze ist der Ex-Mann der Mutter. Er tötete auch einen Armeesoldaten, der in der Wohnung war.

10. April 2023, Louisville, Kentucky: Ein 25-jähriger Bankangestellter, der mit einem Gewehr bewaffnet war, eröffnete an seinem Arbeitsplatz das Feuer und tötete fünf Menschen – darunter einen engen Freund des Gouverneurs von Kentucky –, während er den Angriff per Livestream auf Instagram teilte, so die Behörden. Die Polizei traf ein, als in der Old National Bank noch Schüsse fielen, und tötete den Schützen während eines Schusswechsels.

6. Mai 2023, Allen, Texas: Ein 33-jähriger Mann tötete in einem Einkaufszentrum acht Menschen und verwundete sieben weitere. Er hatte im Internet über seine weissen, rassistischen und frauenfeindlichen Ansichten geschrieben.

15. Juni 2023, Sequatchie, Tennessee: Ein 48-jähriger Mann soll für die Tötung von sich selbst und fünf weiteren Personen – darunter drei Kinder und seine Ex-Frau – in einem Haus verantwortlich sein, in dem die Polizei eintraf und das Haus in Flammen vorfand, so die Behörden. Eine siebte Person erlitt Schussverletzungen und wurde lebend in dem Haus gefunden, nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte.

2. Juli 2023, Green Pond, South Carolina: Ein 33-jähriger Mann wurde wegen Mordes an seiner Schwägerin und seiner 11-jährigen Tochter angeklagt, nachdem die Behörden sechs Tote und eine Person in kritischem Zustand in einem Haus aufgefunden hatten, als sie auf Berichte über einen Hausbrand und Messerstechereien reagierten, so die Behörden. Ein Motiv wurde nicht sofort genannt. Medienberichten zufolge wurde der Mann später in Verbindung mit den anderen vier Todesfällen angeklagt.

24. August 2023, Lake Township, Ohio: Fünf Familienmitglieder, darunter drei Kinder, wurden in einem Haus von Polizeibeamten tot aufgefunden, die eine Personenkontrolle durchführten. Die Behörden gaben an, dass ein Ehepaar und ihre beiden Töchter und ihr Sohn an Schussverletzungen starben. Es ist unklar, wer die Schüsse abgefeuert hat.