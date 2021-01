1 Quelle: Statista, New York Times, Congressional Research Service, Grafik: 26.01.2021 Senat entscheidet über Impeachment (Zweidrittel-Mehrheit notwendig) 2 Oberster US-Richter führt den Prozess im Senat 25. Januar: Anklageschrift wird an den Senat übergeben Anklage gegen Trump: «Anstiftung zum Aufruhr» Beweissammlung und Anhörung Urteil des Senats: Bei einer Verurteilung könnte Trump für eine erneute Präsidentschafts- kandidatur disqualifiziert werden Jury besteht aus Senatoren So läuft das Impeachment- Verfahren ab 13. Januar: Repräsentantenhaus stimmt Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu 3 4 5 6