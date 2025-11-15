Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Spital gekommen.

Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Das Hotel wurde mittlerweile evakuiert.

Die örtliche Polizei ermittelt.

Der Tageszeitung «Cumhuriyet» zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko. Die beiden klagten der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge über Übelkeit und Erbrechen, sie befinden sich demnach aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei nahm Anadolu zufolge drei weitere Verdächtige fest: Einen Verantwortlichen des Hotels und zwei Personen, die ein Zimmer im Erdgeschoss des Hotels mit Chemikalien desinfiziert hatten. In der Türkei werden oftmals Chemikalien gegen Ungeziefer verwendet. Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf sieben. Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Samstagabend unter Berufung auf die Zeitung «Birgün», das fragliche Hotel sei evakuiert worden. Alle Gäste seien am Samstag in andere Hotels gebracht worden.

Einer der Besitzer des Hotels sagte dem Sender CNN Türk auf eine mögliche Lebensmittelvergiftung angesprochen, das Hotel habe kein Restaurant, es gebe lediglich Wasser. Ermittler nahmen Anadolu zufolge vor Ort Trinkwasser-Proben und werteten die Überwachungskameras aus.

Verdacht auf Lebensmittelvergiftung

Der Vater der Hamburger Familie wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Die Mutter wird am Samstag mit ihren Kindern im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt, von wo die Familie stammt.

Am Mittwoch sei die Hamburger Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechen mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftungen in ein Spital eingeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Sie sei später aber wieder entlassen worden.

Legende: Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte einer Familie aus Deutschland das Leben gekostet haben. Keystone/ TOLGA BOZOGLU/Symbolbild

Mutter und Tochter seien dann reglos im Hotel aufgefunden und die gesamte Familie erneut in eine Klinik gebracht worden. Kurz darauf seien die dreijährige Tochter und der sechsjährige Sohn gestorben, später auch die Mutter.

Laborergebnisse noch ausstehend

Als Todesursache wird weiterhin eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Noch werde aber auf Laborergebnisse gewartet, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein erster Autopsiebericht habe kaum nennenswerte Hinweise geliefert.

Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süssigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft.