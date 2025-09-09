Die Regierung gibt nach Protesten mit 19 Toten die Online-Plattformen wieder frei und verhängt eine Ausgangssperre.

Das Verbot sei zurückgenommen worden, sagte Regierungssprecher und Kommunikationsminister Prithvi Subba Gurung am Dienstag in Katmandu. Alle Apps konnten ab Montagabend wieder benutzt werden. Betroffen waren über 20 Plattformen, darunter Instagram, Facebook, YouTube und X.

Gegen Korruption und Social-Media-Sperre

Die nun erlassene Ausgangssperre in Kathmandu gilt auf unbestimmte Zeit. Proteste und Versammlungen seien währenddessen nicht erlaubt, teilte die Bezirksverwaltung mit.

Die Kundgebungen hatten sich von Kathmandu aus auch auf andere Städte ausgeweitet und mindestens 19 Tote und über hundert Verletzte gefordert. Die Demonstrierenden erheben schwere Vorwürfe gegen die Regierung und die Polizei, weil die Sicherheitskräfte mit exzessiver Gewalt vorgegangen seien. Die Rede ist von einem «schwarzen Tag» in der noch jungen Demokratie Nepals.

Legende: Polizeikräfte gingen am 8. September 2025 vor dem Parlament in Kathmandu mit Wasserwerfern gegen die Demonstrierenden vor. Im Stadtviertel ums Parlament herum eröffneten sie auch das Feuer. Keystone/AP/NIRANJAN SHRESTHA

Hintergrund der Proteste vor allem junger Menschen war die Sperrung mehrerer Online-Plattformen durch die Regierung in der vergangenen Woche. Zur Begründung hiess es, die Plattformen hätten sich nicht bei den Behörden registriert. Als Reaktion auf die Unruhen war der Innenminister des Landes zurückgetreten.

Die Regierung wirft Nutzern mit gefälschten Identitäten vor, über einige Plattformen Hassreden und Falschnachrichten zu verbreiten sowie Betrug und andere Straftaten zu begehen.

«Demonstrationen der Generation Z»

Die Organisatoren hatten die Proteste als «Demonstrationen der Generation Z» bezeichnet. Nach ihren Angaben spiegelten sie die weit verbreitete Frustration junger Menschen wider, über die ihrer Meinung nach mangelnden Massnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Korruption und zur Förderung wirtschaftlicher Chancen.