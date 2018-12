Nach Wahlen in Hessen

CDU und Grüne haben sich im deutschen Bundesland Hessen auf die Fortsetzung ihrer Koalitionsregierung geeinigt.

Nach über elfstündigen Verhandlungen einigten sich beide Parteien am frühen Mittwochmorgen auf den neuen Koalitionsvertrag.

Das gemeinsame Papier soll am kommenden Donnerstag in Wiesbaden präsentiert werden.

«Wir haben einen Koalitionsvertrag vereinbart, der aus unserer Überzeugung gut ist für die Zukunft unseres Landes», sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU in der Nacht auf Mittwoch. Er und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir von den Grünen zeigten sich sehr zufrieden mit dem ausgehandelten Papier.

Inhaltliche Details zu dem Koalitionsvertrag wurden noch nicht präsentiert. Wegen der veränderten Kräfteverhältnisse werden die Grünen in der neuen hessischen Landesregierung aber zusätzliche Ressortverantwortung bekommen. Das schwarz-grüne Regierungsbündnis ist in Hessen seit Anfang 2014 an der Macht.

Legende: Volker Bouffier ist der alte und neue Ministerpräsident Hessens. Keystone

Weitere Posten für die Grünen

Bisher hat die Partei mit Wirtschafts- und Verkehrsminister Al-Wazir sowie Umweltministerin Priska Hinz zwei Mitglieder im Kabinett von Ministerpräsident Bouffier. In der künftigen Landesregierung werden die Grünen auch das Sozial- sowie das Kultur- und Wissenschaftsministerium besetzen. Dazu wird es ein neues Digitalministerium unter Führung der CDU geben.

Der nunmehr ausgehandelte Vertrag soll bei Parteitreffen am Samstag in den jeweils eigenen Reihen zur Abstimmung gestellt werden.