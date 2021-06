Ex-US-Präsident Donald Trump verabschiedet sich wieder von seinem Blog-Projekt.

Der Anfang Mai gestartete Blog-Bereich auf Trumps Webseite ist nicht mehr zugänglich.

Trumps Mitarbeiter Jason Miller bestätigte die Änderung am Mittwoch auf Twitter und deutete an, der frühere US-Präsident wolle bald an anderer Stelle wieder in sozialen Medien aktiv werden. Genauer äusserte er sich nicht.

Die grossen Plattformen Facebook, Twitter und Youtube hatten Trump im Januar von ihren Seiten verbannt. Auslöser war die Erstürmung des US-Kapitols durch Trumps Anhänger – und dass er Sympathie für die Angreifer bekundete.

Trumps Twitter-Account mit mehr als 80 Millionen Abonnenten war bis dahin sein mit Abstand wichtigster Kommunikationskanal gewesen.

Blog erinnerte äusserlich an Twitter

Trump hatte Anfang Mai den Blog-Bereich auf seiner Homepage gestartet – mit dem Titel «Vom Schreibtisch von Donald J. Trump». Der Blog erinnerte äusserlich an Twitter – es gab aber nur Beiträge von Trump. Seine Anhänger konnten einzelne Beiträge wie bei Twitter mit einem «Like»-Herz versehen. Die Möglichkeit, Trumps Beiträge dort zu kommentieren, gab es aber nicht.