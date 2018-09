Deutschlands Aussenminister Heiko Maas hat sich bei Saudi-Arabien entschuldigt.

Grund für die diplomatische Krise war eine heikle Äusserung von Maas' Vorgänger Sigmar Gabriel.

In der Folge zog Riad letzten November seinen Botschafter aus Berlin ab. Jetzt kehrt dieser zurück.

Legende: Heiko Maas entschuldigte sich am Rande der UNO-Vollversammlung bei seinem saudischen Amtskollegen Adel al-Dschubair. Keystone

Saudi-Arabien hatte für die Rückkehr seines Botschafters zur Voraussetzung gemacht, dass Maas sein «ernsthaftes Bedauern» über ein zurückliegendes Missverständnis ausdrückt. Der frühere Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte Saudi-Arabien «Abenteurertum» im Nahen Osten vorgeworfen. Damit gemeint hatte er die Libanon-Politik des saudischen Königreichs.

«Wir hätten klarer in unserer Kommunikation und in unserem Engagement sein sollen, um solche Missverständnisse zu vermeiden», sagte Maas nun. Die diplomatische Krise hatte auch die deutsch-saudischen Wirtschaftsbeziehungen massiv belastet, so klagten deutsche Unternehmen zuletzt zunehmend über ausbleibende Aufträge.