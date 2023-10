Regierungspartei PiS bei Wahl in Polen vorn – Opposition feiert

Bei der Parlamentswahl in Polen liegt laut Prognosen die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Führung, verpasst aber die absolute Mehrheit.

Die seit 2015 regierenden Nationalkonservativen dürften auf 36.8 Prozent der Stimmen kommen, wie Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergaben.

Drei Oppositionsparteien könnten jedoch die neue Regierung bilden.

Zweitstärkste Kraft mit 31.6 Prozent wurde demnach die oppositionelle liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

In den Prognosen wurden der PiS 200 Sitze im neuen Parlament vorhergesagt. Die Mehrheit liegt bei 231 der 460 Mandate. Als Koalitionspartner kommt nur die ultrarechte Konfederacja infrage. Doch diese Formation brachte es laut Prognosen auf lediglich 6.2 Prozent – das wären 12 Sitze und damit zu wenig für eine Regierungsmehrheit. Zudem hatte die Konfederacja im Wahlkampf immer wieder betont, sie wolle kein Bündnis mit der PiS.

Rund 29 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Nach der Prognose lag die Wahlbeteiligung bei 73 Prozent. Dies wäre der höchste Wert bei einer Wahl seit dem Ende des Kommunismus in Polen. Wegen des Krieges im Nachbarland Ukraine und steigender Flüchtlingszahlen galt der Urnengang als Richtungswahl. Polen kommt bei der Unterstützung der Ukraine eine wichtige Rolle zu. Der Wahlkampf war geprägt vom Thema Migration und Attacken auf die EU und Deutschland.

Die oppositionelle Bürgerkoalition (KO) käme laut Prognosen auf 163 Mandate. Sie könnte mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (13 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8.6 Prozent) eine Koalition bilden. Das Dreierbündnis käme auf insgesamt 248 Abgeordnete und hätte eine Mehrheit im Parlament.

«Demokratie hat gewonnen»

Oppositionsführer Donald Tusk sah sich am Abend daher schon als Sieger: «Ich habe mich noch nie so sehr über den zweiten Platz gefreut. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, das ist das Ende der PiS-Regierung», sagte er am Wahlabend.

SRF News: Wie realistisch ist es, dass die drei Oppositionsparteien eine neue Regierung bilden? Pascal Kraus: Die linken und liberalen Parteien werden sicher versuchen, eine Regierung zu bilden. Das wird jedoch nicht einfach. Es gibt Differenzen zwischen diesen Parteien, teilweise sind sie zerstritten. Sie eint ihr gemeinsamer Kampf gegen die PiS und ihre EU-freundliche Ausrichtung. Ob das reicht für eine dauerhafte und stabile Regierung, gilt es abzuwarten. Aber nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine, einem Nachbarland Polens, braucht das Land rasch eine entscheidungsstarke Regierung. Wie stehen die Chancen der PiS, an der Macht zu bleiben? Das wird für sie schwierig sein. Die Nationalkonservativen stehen in der Parteienlandschaft sehr isoliert da. Als mögliche Mehrheitsbeschaffer kommen nur die Rechtsradikalen in Frage. Aber das scheint momentan auch nicht für eine Mehrheit zu reichen. Alle anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit der PiS ausgeschlossen. Das zeigt einmal mehr, dass Polen politisch ein tief gespaltenes Land ist: der Rechtsblock auf der einen und die linken und liberalen Parteien auf der anderen Seite. Sie bekämpfen sich seit Jahren mit aller Härte – es ist praktisch keine Zusammenarbeit möglich.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte seine Partei zum Sieger der Wahl. Es sei seit dem Ende des Kommunismus keiner Partei in Polen gelungen, drei Mal hintereinander die Parlamentswahl zu gewinnen. Seine Partei werde versuchen, eine stabile Regierung zu bilden, sollte sie den Auftrag dazu vom Präsidenten bekommen, sagte er dem Sender «TVP Info».

Legende: Oppositionsführer Donald Tusk zeigt sich am Sonntagabend siegessicher. Reuters/ KACPER PEMPEL

Staatspräsident Andrzej Duda, der aus den Reihen der PiS stammt, hatte bereits vor der Wahl angekündigt, dass er sich an die Regel halten werde, die stärkste Partei mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Das Kräfteverhältnis im Parlament kann sich noch durch Nuancen von wenigen Prozentpunkten für kleinere Parteien verschieben. Das offizielle Endergebnis wird am Dienstag erwartet. Dann wird es wohl zu einer langwierigen Regierungsbildung kommen.