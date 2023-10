Einschätzung von SRF-Korrespondent Roman Fillinger:



In Polen dürfte es zu einem Machtwechsel kommen. Bis allerdings eine neue Regierung die Geschäfte übernehmen wird, wird es noch dauern. Zunächst erhält die stärkste Partei, die PiS von Jaroslaw Kaczynski, den Auftrag zur Regierungsbildung. Und erst wenn ihr das nicht gelingt – was wahrscheinlich ist, weil sie keinen Koalitionspartner finden wird, mit dem sie eine Mehrheit erreichen kann –, kommen Tusk und seine Mitstreiter an die Reihe. Sie müssen sodann die Grundlagen einer Regierungskoalition aushandeln.

Kommt es tatsächlich so weit, ist mit einer «Normalisierung» der Politik in Polen zu rechnen, wie Oppositionsführer Tusk es ausgedrückt hat. So sollen die Gerichte und die staatlichen Medien wieder unabhängig werden. Das strikte Abtreibungsverbot soll gelockert werden. Auch sollen die Beziehungen zur EU verbessert werden. Derzeit sind sie bekanntlich sehr angespannt, weil die bisherige PiS-Regierung versucht hat, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen.

Anderes hingegen dürfte ähnlich bleiben wie heute: Obwohl Tusk ein Liberaler ist, hat er versprochen, die von der heutigen Regierung stark ausgebauten Sozialleistungen beizubehalten. Und auch bei der Migration würde Polen weiter eine harte Haltung einnehmen.