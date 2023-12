Eine NGO hat ein verstörendes Bild veröffentlicht: Dutzende Palästinenser sitzen in Unterwäsche im Sand. Sie werden von israelischen Soldaten festgenommen. Israel sagt, es handle sich um Hamaskämpfer. Recherchen von CNN zeigen nun, dass auch Zivilpersonen unter den Verhafteten sind. SRF-Auslandredaktorin Susanne Brunner, sagt, was man weiss und was nicht.

Susanne Brunner Leiterin Auslandredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Brunner war für SRF zwischen 2018 und 2022 als Korrespondentin im Nahen Osten tätig. Sie wuchs in Kanada, Schottland, Deutschland und in der Schweiz auf. In Ottawa studierte sie Journalismus. Bei Radio SRF war sie zuerst Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 3. Dann ging sie als Korrespondentin nach San Francisco und war nach ihrer Rückkehr Korrespondentin in der Westschweiz. Sie moderierte auch das «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Zudem hat Susanne Brunner bei «10vor10» Fernseherfahrung gesammelt. Seit September 2022 ist sie Leiterin der Auslandredaktion von Radio SRF.

Was ist über dieses Bild bekannt?

Wirklich verifizierte Fakten gibt es nur wenige. Die israelische Armee sagt, es handle sich um Hamasterroristen, die sich ergeben hätten. In den arabischen Medien und vor allem den sozialen Medien heisst es, die israelische Armee habe willkürlich alle Männer in einer Ortschaft zusammengetrieben, egal ob diese Zivilisten oder Hamaskämpfer seien. Für besondere Empörung sorgt in den arabischen sozialen Medien, dass die Männer bis auf ihre Unterhosen nackt sind.

Recherchen von CNN zeigen, dass einige Männer Zivilpersonen sind. Wie sind diese Aussagen zu gewichten?

CNN hat herausgefunden, dass die Bilder in Beit Lahia aufgenommen wurden, einer Ortschaft nördlich von Gaza Stadt. Gegenüber CNN sagten einige Familienangehörige der Verhafteten, dass es sich dabei auch um Zivilisten handle, zum Beispiel um einen Journalisten eines arabischen Onlineportals. CNN hat weiter mit einem amerikanischen Verwandten eines der Verhafteten gesprochen. Dieser sagte, der Verhaftete habe mit anderen Zuflucht gesucht und sei der Aufforderung der israelischen Armee gefolgt, aus dem Haus zu kommen, auch er sei ein Zivilist. Doch: So schockierend diese Bilder sein mögen, sie kommen in jedem Krieg vor. Ich erinnere an die schrecklichen Bilder aus dem US-Gefängnis Abu Ghraib im Irak. Oder kürzlich hat die Hamas angebliche Verräter, also Palästinenser, exekutiert und ihre Leichen öffentlich aufgehängt. Alle Kriegsparteien misshandeln leider ihre Gegner oft aufs Schlimmste.

Legende: Eine NGO hat ein Bild veröffentlicht, das arabische Männer in Unterhosen zeigt. CNN zeigt es auf seiner Website. SRF/Screenshot

Welche Rolle spielen solche Bilder in diesem Krieg?

Jedes solche Bild schürt die Wut der einen oder der anderen Seite. Und jede Seite versucht, solche Bilder als Propaganda zu entlarven. Offenbar war es eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die dieses Bild veröffentlicht hat. Natürlich wurde diese Organisation auch antisemitischer Äusserungen beschuldigt. Doch auch, was antisemitisch ist, ist umstritten. Was darf man, was darf man nicht? Was ist antijüdisch, was ist antiisraelisch, was Kritik an der Regierung? Auch das ist ein ganz eigenes Feld. Man muss sich auch fragen, welche Bilder man veröffentlicht, was man überhaupt damit bezweckt, vor allem, wenn nicht alle Informationen über Bilder verifiziert sind.

Unterscheiden sich die Bilder, die in den Medien gezeigt werden?

Grundsätzlich ist es komplett unterschiedlich, was für Bilder zum Beispiel die arabische Welt sieht und welche Israel und der Westen sieht. Ich sehe das beim Gazakrieg. Da zeigen arabische Medien von Leichen übersäte Strassen in Gaza, alles zerstört. Das sieht man viel weniger in Israel und bei uns im Westen. Dafür erregt das besprochene Bild auch hier grosses Aufsehen: Eben halbnackte Männer in Unterhosen. Das alles wird in den sozialen Medien geteilt und vor allem das, was dann die eigene Meinung bestärkt. Damit will ich nicht sagen, all das passiert gar nicht. Aber es ist Krieg, es ist grausam und das Leiden der Menschen ist unfassbar.