Die Heilige Stadt Jerusalem zieht nicht nur Millionen von Touristinnen und Touristen an. Es ist auch die bevölkerungsreichste Stadt in Israel mit fast einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern. Knapp 40 Prozent der Stadtbevölkerung sind Palästinenserinnen und Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben.

Der Bedarf an Wohnraum ist gross. Vielerorts in der Stadt gibt es riesige Baustellen. 480 Hochhäuser seien in Planung, erzählt der Anwalt und Israel-Experte Daniel Seidemann. Er kritisiert, dass Jerusalem deshalb bald nicht mehr zu unterscheiden sein werde von Grossstädten in den USA. Das Erscheinungsbild und der einmalige Charakter Jerusalems – religiöses Zentrum für Juden, Christen und Muslime – seien in Gefahr.

Laut Seidemann sind die Pläne für die Stadtentwicklung einschneidend: Erstmals sei vorgesehen, ganze palästinensische Wohnviertel abzureissen. Dort sollen Hochhäuser gebaut werden: vor allem für jüdische Israeli.